亞運棒球／中華0:2輸南韓奪銀！投手全場狂飆11K　打線遭封鎖飲恨

亞運棒球／恐韓魔咒延續！中華隊四度銀恨　金牌戰對韓戰績0勝4敗

▲中華隊亞運棒球金牌戰，中華隊打線發揮不佳，整場處於落後局面，最終0：2不敵韓國「銀恨」。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華隊亞運棒球金牌戰，中華隊打線發揮不佳，整場處於落後局面，最終0：2不敵韓國「銀恨」。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

杭州亞運金牌戰中華隊今（7）日再戰韓國隊，雖然歷史數據對我方不利，但國人依舊對亞運金牌抱有高度期待，只是「恐韓魔咒」持續發酵，最終中華隊以0：2敗給宿敵韓國，在亞運金牌戰對韓國苦吞4連敗，四度銀恨！

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本屆亞運金牌戰再度上演「台韓大戰」，這也是亞運第5次中華隊與韓國隊爭金，除了1990年北京亞運中華隊在棒球仍是示範項目時擊敗南韓之外，中華隊在2002年釜山亞運、2010年廣州亞運和2014年仁川亞運金牌戰都敗給韓國，三度「銀恨」。

此戰中華隊先發林昱珉在2局上率先被突破，韓國單局敲出3支安打，包括文保景、金盛閏兩支長打，加上金周元高飛犧牲打，以及林昱珉暴投，讓韓國攻下2分。

雖然接替登板的劉致榮有效壓制韓國進攻，但中華隊打線沒有發揮，導致全場陷入苦戰。南韓「火球男」文東珠先發6局僅被擊出3支安打沒有得分，飆出7次三振，崔智敏、朴英賢各吃1局守住領先，最後高祐錫關門成功，中華隊再見雙殺輸球，以2分之差不敵韓國。

「台韓大戰」一直是球迷關注的焦點，但自1994年廣島亞運棒球被列為正式項目後，中華隊在金牌戰對戰韓國的戰績是0勝4敗，恐韓魔咒持續中，無緣拿下繼2006年杜哈亞運、睽違17年的金牌。

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