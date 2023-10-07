許茹芸放送性感事業線！韓籍老公Mr. Big坐鎮 她曝人生最大遺憾
許茹芸今（7） 日於台北流行音樂中心，舉辦睽違四年的全新巡迴演唱會「適合相愛的時辰」，而她的韓籍老公Mr. Big為了這場演出特地飛到台北力挺，許茹芸的父母、哥哥、姊姊等家人也都在台下欣賞。許茹芸在演唱會上罕見提起媽媽15年前被診斷出帕金森氏症，看著爸爸一直守護媽媽，讓她忍不住開始思考人生選擇，也不免覺得沒辦法時時陪在父母身邊是她的一大遺憾。
記者吳雨婕／綜合報導
許久未開唱的許茹芸身穿一席紅色長禮服，露出性感事業線，於懸掛在半空中的圓形透明螢幕後方驚喜登場，並演唱〈真愛無敵〉，為演唱會拉開序幕，她不忘與滿場的觀眾打招呼：「很開心疫情過後的新巡演第一站就在我成長的地方台北。今天的造型是特別在韓國為你們打造的，但才唱了幾首，你們的熱情就讓我覺得很熱！」
之後許茹芸選唱了〈小小的死〉和〈難得好天氣〉兩首在她不同歌唱生涯階段中，展現了有別於大眾印象、開啟不同風格嘗試的重要作品；當然也少不了用〈愛情電影〉、〈日光機場〉及〈我依然愛你〉連續三首膾炙人口的K歌金曲，感謝所有歌迷這一路上的相互陪伴。
許茹芸也感性提到，在30歲時拋下成名後的一切飛往美國透過進修、探險、談戀愛等方式重新找回生活節奏的過程；以及鮮少公開談到的，當母親在15年前被診斷出帕金森氏症，看到父親守護、照顧著媽媽，除了幫忙把關媽媽什麼時候要吃藥、要吃什麼藥吃外，有時媽媽藥吞不下去，爸爸還會幫忙把藥磨碎加到食物中讓她比較容易吃下，互相依偎讓人心疼卻又感到幸福的模樣，讓許茹芸重新思考關於人生選擇及遺憾的關聯性。
在演藝圈有著好人緣的許茹芸，許多幕前幕後的重量級好友如黃韻玲、邱瓈寬、田定豐、安溥、范曉萱、巫啟賢、聶雲、江美琪、許哲珮、HUSH、路嘉怡、路嘉欣、趙逸嵐（小8）等人都親自到場支持。