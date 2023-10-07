高雄迎火獅！巨型火獅超吸睛　陳其邁祈福一切平安

高雄迎火獅-左營萬年季今(7)日於孔廟廣場登場，今年特地打造高5.6公尺，重950公斤的「巨型火獅」超吸睛。開幕活動邀請到應援女神「壯壯」與柯大堡首度搭檔主持，獲得國際大獎之編導團隊全新編製「家將大秀」，更首度在台灣演出震撼全場。高雄市長陳其邁今晚也到場欣賞開幕大秀，並祈福四季平安、一切順利。陳其邁表示，高雄左營宮廟的迎火獅儀式，主要是為了和瘟押煞出火獅，送火獅就是祈福，希望大家平安順利。
記者陳美嘉／高雄報導
左營萬年季今晚由「十鼓擊樂團」打頭陣暖場，振奮人心的鼓聲，象徵高雄迎火獅活動正式啟動，緊接著，剛榮獲美國謬思設計大獎「文化活動類」最高榮譽「鉑金獎」認證的編導團隊「戊己劇團」鄭子墉導演，與「藝想台灣」韓秉融導演，共同全新編製的「家將大秀」震撼上演，結合民俗、特技、雜耍、文化等元素，還有歌手陳孟賢和柯大堡熱情開唱、未來少女x女子八家將、巨神將、官將首與八家將尬陣等，多場精彩表演輪番上陣，成功吸引民眾卡位拍照打卡，嗨翻左營。
高市府民政局表示，迎火獅「和瘟押煞」，明(8)日下午三點將首度舉辦「眾人拉火獅」大遊行，啦啦隊隊長「梓梓」、義大利型男網紅「林凱恩」將加入行列，邀請國內外民眾前來體驗高雄在地文化，感受高雄的熱情與魅力。另外還有多場親子喜愛的表演節目，當代馬戲藝術「FOCA福爾摩沙馬戲團」與「即將成真火舞團」，將帶來精彩演出，歡迎國慶連假家長帶小朋友一起來欣賞。