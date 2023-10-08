限3天！全家抹茶拿鐵、奶茶「買2送1」可寄杯 7-11咖啡買10送10
全家今（8）日至10月10日前限定，APP隨買跨店取私品茶55元系列、65系列買2送1，包括熱賣的抹茶拿鐵、仙女醇奶茶都可任選，且買2送1同價位的可以任搭任選，還可互換冷熱，手搖控先囤一波！同時，7-11雙十連假限定，APP行動隨時取也推出咖啡指定品項買10送10優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家10月8日起至10月10日會員好茶日登場，APP隨買跨店取現萃茶55元系列、65元系列買2送1，同價位可任搭任選，兌換期限至2024年1月31日，包括仙女醇奶茶、珍珠醇奶茶、靜岡抹茶拿鐵等，通通都在買2送1任搭任選優惠內。
此外，10月6日起至10月10日限定，特大杯美式買1送1（冷熱不限）；隨買跨店取有「氣泡水」、「百吉布丁雪糕」、「農心海鮮烏龍麵」、「SOMA茶歐蕾法國酥」、「泰國皇家牛奶片」同商品買1送1優惠。
至於7-11雙十連假限定，即起至10月12日APP行動隨時取也限量推出美式買10送10、多杯組1010元等優惠。門市則自10月6日至10月10日限時5天，祭出特大杯美式、大杯精品美式、英式紅茶／冰淇淋紅茶同品項買2送2；特大杯拿鐵／大杯卡布奇諾、大杯精品拿鐵、黑糖珍珠撞奶同品項買2送1；思樂冰任選口味第2杯半價。