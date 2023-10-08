亞運棒球／韓國插旗非首次！06年經典賽惹怒鈴木一朗 他目睹大吼
杭州亞運棒球項目金牌戰昨（7）日落幕，韓國隊以2:0擊敗中華隊，韓國球員興奮慶祝的同時，竟有選手拿出小國旗嘗試「插旗」投手丘，被現場工作人員出面制止。事實上，這並非韓國隊贏球後首次插旗，2006年經典賽上，韓國隊就曾因插旗舉動，惹怒日本球星鈴木一朗，讓他在休息室裡憤怒大吼。
記者賴禹妡／綜合報導
韓國隊在這場比賽徹底封鎖中華隊打線，表現最好的是鄭宗哲，單場3支安打大爆發，可惜中華隊沒能掌握機會，最後還是吞下銀牌，或許是中華隊無力改變戰局，讓韓國隊苦戰還是拿下4連霸金牌。韓國隊在賽後興奮慶祝，竟有隊員溜到投手丘試圖插旗，但嘗試幾次後沒有成功立起來，就被2名大會工作人員上前制止，最後才悻悻然走開。
事實上，這並非韓國隊首次在贏球後「插旗」，2006年經典賽上，韓國隊就在擊敗日本隊後，興奮地在東京巨蛋插上多支大小不一的國旗，當時鈴木一朗目睹這幕，憤怒地在休息室大吼，賽後也批評此舉相當無禮。
這之後於2009年第二屆經典賽，韓國又有了插旗的舉動，再度造成爭議，但到了2015年世界12強賽，當有韓國選手提議插旗時，隊長鄭根宇終於跳出來阻止，並在受訪時表示：「任何球隊都有輸贏的可能，別用特別的儀式來激怒別人。」沒想到這次亞運又爆出插旗風波。