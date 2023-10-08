最美味牛肉麵是它！2023國際牛肉麵節「紅燒組TOP3」：金榜大洗牌
2023台北國際牛肉麵節雙十連假登場！7日首先公布紅燒組得獎店家，經過評審老師以及素人評審評鑑後，金獎得組為「老龐家傳牛肉麵」、「竣師父牛肉麵」、「癮-自在」，對比2022年金獎榜單為金大方麵食館、老爺大酒店、兩支北方麵食館，可謂是排行大洗牌，接下來10月8日、9日的評選，也會陸續公布清燉、調理包組的美味TOP3。
記者鍾怡婷/綜合報導
2023年台北市牛肉麵國際大賞分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組再細分為紅燒、清燉，比賽共173組報名參加，由評審以及民眾盲測選出美味排行。
【鮮食組紅燒類獲獎名單出爐】：
金獎：老龐家傳牛肉麵、竣師父牛肉麵、癮-自在
銀獎：六里屯、喬家牛肉麵、飄香牛肉麵館、御真牛餐館、御饌臻品安和店
銅獎：良品牛肉麵、五花馬水餃館- 台北龍江門市、品川蘭、隆師父牛肉麵專賣、台北君悅酒店、頡作創作料理、九妹牛肉麵館、翹腳牛肉麵
人氣獎：那街那巷
台北商業處指出，競賽結果出爐後，民眾自本月11日至24日，到得獎店家品嚐牛肉麵，可享第二碗五折優惠（每人限一組）；屬牛民眾至參賽店家消費，不限麵品即送小菜一份。