敖犬為空姐女友浪漫慶祝「假生日」！她感動爆哭：遇到白馬王子
年屆40歲的「棒棒堂」成員敖犬，和空姐女友發發穩定交往1年多，年初順利求婚成功，朝著結婚目標前進，女友經常陪伴在身旁，當他的工作助理，兩人形影不離。今年女友生日，恰巧要陪敖犬出國工作，重視儀式感的他不願意事後補過生日，堅持要幫女友提前慶祝「假生日」，小倆口過著同居生活，只好要求女友先到外面等候，再布置慶生會場，沒想到對方仍感動掉淚，他稱讚女友「真的個性很好」，發發也對敖犬貼心舉動讚譽有加，直呼「遇到白馬王子」。
記者江芷稜／綜合報導
敖犬在社群平台曬恩愛，不忍女友為工作犧牲生日，堅持「補過生日就跟補辦婚宴一樣會沒fu」，決定提前5天幫發發慶生，甚至請發發到星巴克等候半小時再回到家裡，獨自在家裡裝飾慶生氣球、禮物，過程相當用心，發發完全配合男友全盤操作，聽到他唸出慶生卡片內容，忍不住感動痛哭，被敖犬笑說「真的很入戲」。他稱讚發發個性很好，願意接受慶祝假生日，根本100分，公開祝女友生日快樂。
發發也在IG感謝敖犬貼心安排，給她一個生日大驚喜，讀卡片環節才會爆哭，她開心放閃「有個長得像王子，行為又像白馬王子的男友，真的很不可思議」，對戀情感到幸運，結果男友卻耍冷「但我是敖犬，不是王子」，逗得發發哈哈大笑，「我知道啦！謝謝你給的一切，有你真的是我最大的幸運」。