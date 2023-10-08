阿嬤舊車改裝「獨眼龍大燈」超凸！內行曝背後原因：其實很常見
「第一次看到這種燈！」一名女網友騎車上路時，看到隔壁阿嬤的老舊機車改裝了「超凸車燈」，如同裝有獨眼龍的怪異畫面瞬間吸引她的注意力，拍照PO上網後也引發網友熱烈討論。對此，有內行網友解釋背後原因：「這種老車這樣改很常見，他的頭燈有夠暗，所以改裝外接大功率就只能這樣。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，她表示近日在路上看到一輛機車，第一次看見這麼奇特的車燈造型，只見照片中，一名阿嬤騎著相當有年代感的機車，車頭則裝有一顆向前凸出的車燈，看起來非常突兀，引起原PO的注意。
照片曝光後，不少網友也跟著笑翻，還有內行人指出，「老車車燈壞，可能車行老闆覺得難修，直接另外接燈充當車燈」、「換一組原廠的要一千五，外掛式的可能八百，又更亮」、「有跑山路的，就知道這種大燈的好」、「這種老車這樣改很常見，他的頭燈有夠暗，所以改裝外接大功率就只能這樣」。
另外，原PO不只替阿嬤的臉打上馬賽克，還將胯下處也一起打了馬賽克，引起許多網友熱議。對此，原PO解釋，因為阿嬤的包包放在胯下處，她為了避免有廣告嫌疑，才用馬賽克遮起來。
而交通部針對HID或LED頭燈已訂有管理規範，民眾變更汽車頭燈，應使用檢測合格HID或LED頭燈燈具，裝設後應至公路監理機關辦理檢驗登記，若擅自改裝，汽車所有人將被處新臺幣2400元以上、9600元以下罰鍰，並責令其檢驗。