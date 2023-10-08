中國成出差禁地！外企憂高管遭「限制出境」　不敢派員前往

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據《華爾街日報》報導，由於中國政府今年以來對待外企的嚴厲態度，及其針對一些銀行家和高管實施的出境禁令，加劇了對到中國出差的擔憂。一些外企改變了對中國的旅行政策，包括取消不必要、非緊急的行程，雖然也有公司維持正常的旅行計劃，但也增加新的保障措施，告訴相關員工結伴同行，不要一個人入境中國。
此外，為了避免公司業務或工作人員受到影響，有些外企還採取了「隔離」措施，也就是不再將中國業務是為企業全球經營範疇一部分，而是切割出來，以便單獨處理。
ATG Travel Worldwide執行長克林斯（Tammy Krings）表示，大眾對前往中國的旅行持非常謹慎的態度，美國公司取消或推遲赴中商務旅行的情況最近幾週增加了25%左右。另有一項與美國政府有關聯、在9月進行的調查發現，將近五分之一的受訪者正在減少前往中國的商務旅行。
美國國際安全服務公司全球警衛（Global Guardian）執行長巴克納（Dale Buckner）稱，過去8個月期間，他的一些客戶，包括在律師事務所、製造商、諮詢公司和其他公司工作的人，曾在中國機場或酒店內被拘留或「軟審訊」，時間通常在2到5個小時之間。
報導稱，伴隨美中關係日趨緊張，加上中國近期新修訂數據安全及反間諜法，有部分美國公司還聘請安全顧問，對員工先進行背景調查，以避免派出具有軍事背景、雙重國籍或曾發表過敏感言論及批評過北京經濟政策的人員到中國出差。
企業旅行和安全顧問指稱，美國大企業的主要擔憂是，其員工可能會被暫時或長期禁止離開中國。美國風險諮詢公司德安華（Kroll）駐香港的一名高管在過去兩個月被禁止離開中國。 日本野村國際（Nomura International）一名資深投資銀行家也不能離開中國。
人權組織指出，中國政府對外籍人士祭出限制出境措施，不僅只是為了刑事調查，也常常用來打壓異議人士，或藉此取得籌碼，在和外企或外國政府的糾紛爭當中佔上風。此類出境禁令可能會持續數年，有時也會用在那些沒有犯罪嫌疑的人身上。
美國國務院在今年6月更新對中國及港澳地區的旅遊指南，將中國歸為風險第二高的級別，建議旅客重新考慮前往中國，因為有可能無端被限制出境或拘留。