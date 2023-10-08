郭台銘背板之亂恐遭鍘 侯友宜力挺趙少康：老朋友個性仗義直言
中廣董事長趙少康主持的網路直播節目背板出現總統獨立參選人郭台銘連署的廣告，藍營內部質疑趙幫忙郭宣傳，要求考紀會處理，黨主席朱立倫昨指「相信趙少康應該知道分際」，趙少康不滿反嗆「國民黨就開除我好了」！國民黨總統參選人侯友宜今出面緩頰，指趙少康個性仗義直言、有話就說，「我們看的是他為民發聲的力量，這才是我們該對他的尊重」。
記者顏幸如／台中報導
趙少康的網路節目「觀點」，前天背板出現「前往連署站，簽名挺台銘」的廣告，遭質疑違反國民黨黨紀。趙少康昨解釋中廣及「觀點」頻道對於選舉及政黨廣告採完全開放態度，任何政黨、候選人廣告都接，郭台銘在網路節目下背板廣告，他只是坐在背板前面做節目，並強調商業歸商業，政治歸政治，「如果國民黨認為這樣是踩紅線，求仁得仁，就開除我好了。」
國民黨總統參選人侯友宜今（8）日扮演母雞，上午帶著小雞、國民黨立委參選人林家興到台中市太平區的太和宮、聖和宮上香，媒體問及趙少康節目出現郭台銘看板一事，藍有人喊開除黨籍，以後兩人相遇會不會尷尬？
侯友宜表示，趙少康是他多年的老朋友，「在很多節目裡仗義直言、有話就說，是他的個性」，對於背板廣告引起爭議，侯友宜認為該聚焦趙少康為民發聲的力量，「這才是我們該對他的尊重」。