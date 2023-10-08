反擊吳欣岱稱「白大於綠」 高嘉瑜：靠少部分的綠不足以當選
泛綠港湖整合未果，台灣基進港湖立委參選人吳欣岱稱自己才是唯一的綠，民進黨參選人高嘉瑜則是「白大於綠」，高嘉瑜今（8）日受訪表示，自己從議員到立委十幾年的時間，包括內湖聯合開放案糾正追回百億元、爭取新捷運，這些都是最實際的作為，才能在藍大於綠的選區跨越民進黨基本盤，拿到中間年輕人選票，也是勝選的關鍵，「只靠少部分的綠不足以當選」。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜說，自己在內湖南港從議員到立委十幾年時間，從內湖聯開案糾正追回百億元，為內湖交通爭取新的捷運，這都是地方上最實際的作為，支持者藍綠白都有，才能在藍大於綠選區跨越民進黨基本盤，拿到中間年輕人選票，都是勝選的關鍵，只靠少部分的綠不足以當選。
高嘉瑜表示，吳欣岱為了個人參選議員私利，卻破壞整個台灣整體民主大局，包括未來能否綠營國會過半，能否讓主席賴清德擔任總統後順利推動政策與法案，這些都需要國會過半，港湖就是關鍵的一席，喊話吳欣岱若認為真的有實力、能勝選，那就參加整合式民調，一起推出最強的人選，這才是所有支持者的期待，也是真正愛台灣的泛綠政營的最大正義。
高嘉瑜重申，自己不斷向吳欣岱釋出善意，希望透過整合民調來推出最強人選，若如果選舉只是為了參選議員做準備，吳欣岱上次落選，這次透過參選累積政治聲量也已經足夠了，但問題是對2024而言，國家大局應該擺在首位，自己也是把國家大局放在首位，所以在這前提下，即使被民進黨提名，還是願意接受整合民調，希望讓泛綠得到最大勝利。