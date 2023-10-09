壽山動物園公獅淋雨秒變「妹妹頭」 16:50獅吼準時call姊妹下班
雖說貓咪不喜歡碰水，但同為貓科動物的高雄壽山動物園公獅「小辛」，卻不同於一般貓科動物，牠反而愛極了淋雨「做SPA」，只是淋雨讓牠帥氣蓬鬆的鬃毛全塌了，變成「妹妹頭」，搭上小辛不時垂頭「苦臉」模樣，有種被罰站小學生的既視感，成為下雨天壽山動物園必賞奇景；小辛除了愛淋雨外，每天16:50分還會準時發出獅吼，call兄弟姊妹們一起下班。
記者徐銘穗/綜合報導
壽山動物園昨（7）迎來開園以來第100萬位入園的遊客，這名超級幸運兒可獲姊妹市熊本來回機票、高雄愛河場熱氣球搭乘券、免費暢玩動物園一整年及動物園專屬福袋等大禮，讓她直呼「非常開心」。
動物園內的主角動物們也是話題滿滿，園方先前公開非洲公獅「小辛」淋雨影片，只見小辛「好像被罰站在教室外的小朋友」，牠淋了好久好久的雨，帥氣又蓬鬆的鬃毛都濕透塌陷了，變成「妹妹頭」，與原本威風凜凜的模樣，對比呈現出「反差萌」。
此外，壽山動物園也透露，每天下午4時50分左右，總會有遊客困惑園區內有奇怪聲音，還有人以為是動物園播放的廣播音效，要催促遊客盡快離園。園方特地貼出一段獅吼影片證明，「這不是音效，是獅子們下班前的呢喃」。
園方掛保證是真的，不是工讀生客串，要大家別懷疑，獅子們「小辛、小乖、二哥、大姊」，每天都會上演互相通知下班的橋段，而且若在地上放一盆水，當獅子吼叫時，連水都會震動。