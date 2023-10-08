聖結石靠NFT海撈千萬！卻花7年還完貸款70萬 自曝創業過程艱辛
早期百萬音樂YouTuber「聖結石」，去年因NFT熱潮大賺近千萬元台幣，一度清空頻道出國，今年再度重現江湖，流量卻大不如前，他5日曬出一張2016年的銀行貸款明細，自爆當初為了創業，貸款70萬元購買相機設備，背水一戰轉型當YouTuber，結果快速賺進不少錢，如今7年過去，終於還完貸款，非常感謝當年的這筆貸款，讓自己沒有任何退縮的條件。
記者江芷稜／綜合報導
目前在YouTube擁有128萬粉絲的聖結石，2016年創立個人頻道，發表創作的音樂作品，獲得網友關注，2017年和女友合唱〈真的不想嘴〉MV衝破3220萬次瀏覽率，表現相當驚人，一度靠著NFT賺進千萬後神隱，頻道停更許久，去年底聖結石拍片吐露，因為老婆罹患嚴重憂鬱症，會有焦慮、恐慌、癲癇等症狀，才會短暫消失於大眾視野。
聖結石今年再度復出網紅圈，他分享貸款明細，直呼「如今終於還完最後一筆了，非常感謝當年的這筆貸款，讓我沒有任何退縮的條件」，有網友驚訝他過去流量超高、收入不低，為何7年才還完貸款，他解釋：「本來就是7年期的貸款，沒有提早還。」目前經濟狀況不錯，不需要再貸款。
聖結石也透露，最近面臨家人過世的傷痛，發覺活在世上身體健康最重要，無論你過去意氣風發、名氣再大，名利都是帶不走的，關於外界討論他流量下滑，新歌僅剩2萬次點閱，自己沒空理會，「我或許不再依靠影片流量成為我謀生的工具，但我還是喜歡創作，我想問，『無論流量好或不好，依然持續創作』這件事情有問題嗎？這不反而代表我是真的因為喜歡才做這件事，而不是只是為了工作績效而已嗎？」獲得粉絲高度贊同。