拓展海外市場！高雄市海洋局到加拿大辦高雄海味食品展

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張漢雄說，此次「高雄海味」水產品首度與加拿大國華食品公司(Kuo Hua Trading Company Ltd)合作，由海洋局帶領高雄優質的海味業者，在溫哥華國華超市展開為期11天的高雄海味食品展活動，首日業績開長紅，創造百萬商機，讓高雄優質水產品遠渡重洋飄香海外市場。
張漢雄並說，此次將外銷版圖從亞洲日本市場，再拓銷至北美市場，成功促成天時福、宏裕行、梓官區漁會、安心漁、利安鑫等5家優質的海味業者，與加拿大台灣食品進口第一領導企業國華食品公司合作，首批封櫃外銷20品項計20噸水產品，在加拿大溫哥華國華超市舉辦高雄海味食品展活動，讓加拿大消費者也能品嚐到高雄水產品。
國華食品公司董事長周怡華(Lisa)表示，經過媒合商洽發現高雄擁有許多優質的水產品，例如宏裕行花枝蝦排、天時福泰式檸檬鱸魚排、梓官區漁會烏魚子、安心漁石斑魚排(片)、利安鑫虱目魚丸等，加拿大有超過180萬名華人，優質的台灣漁產品是深具潛力的市場。
此次高雄海味食品展現場也獲得消費者熱烈的迴響和搶購，希望未來能持續合作，透過國華食品公司的批發銷售據點，作為高雄海味深根加拿大市場的平台，把高雄海味推廣到加拿大各個角落。
張漢雄指出，透過此次展售會活動，讓「高雄海味」優質水產品成功行銷到加拿大市場，未來高雄市政府將持續推廣輔導業者強化生產端管理，提高加工技術開發多元產品，型塑高雄水產品在消費市場新鮮、安全、優質的印象，進而帶動提高漁民生產收益。