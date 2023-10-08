稱好油是「可被捨棄的斷點」　林俊憲憂林裕紘人身安全

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林俊憲說，不過也別太擔心，雖然手機電腦不見，只要是透過網路傳輸的資訊都會留下痕跡，這部分就讓檢調繼續追查，到底他的電子設備裡有什麼大秘寶？
林俊憲指出，更值得注意的其實是林裕紘的委任律師。昨天林裕紘一抵達台灣，他的律師居然叫他「壞油」，還跟大家說「他很壞」，讓他差點以為律師是檢方代表，「有這種罵自己當事人的律師嗎？」
林俊憲提到，有一種可能，他的確是委任律師，只不過是代表林裕紘背後見不得光的「藍色蜘蛛網」集團，而他們的利益不等於林裕紘的利益、不等於讓林裕紘安全脫罪，才會有這種立場顛三倒四的發言。甚至是不是林裕紘自己請的律師？能不能換掉他？都要打個大問號。
尤其昨天有人挖出，林裕紘的律師其實是李佳芬家族的御用律師。從林裕紘到他中間，可以依序透過李佳芬、韓國瑜、張榮味、張麗善連結起來，「藍色蜘蛛網」的其中一條線似乎若隱若現。
林俊憲說，至於那些還要繼續炒作林裕紘曾經入過民進黨的人，他只想問「一個忠誠民進黨員，會去找韓國瑜妻子的律師來辯護嗎？」
林俊憲表示，林裕紘昨晚被羈押了，這是好事，對整個社會而言、對他而言都是。林裕紘的所做所為非常可惡，自己也恨不得他趕快得到應有處罰，但覺得現在更重要的，反而是確保林裕紘人身安全，因為林很明顯只是個可以被捨棄的斷點，司法機關才能保護他。
林俊憲強調，少了林裕紘，很可能永遠無法證實背後的勢力是誰？跟近年來的多起農業抹黑造謠亂象是否都有關？這只是線頭，不能眼睜睜看它被剪斷，「好油本身不重要，但他對還原真相很重要。」