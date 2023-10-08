傅孟柏心悸又人格分裂！戳爆手掌肉噴血「獸性大發」咬狗舒壓
高雄電影節「台灣越界」單元選映影集《都市懼集》，飾演「社畜房仲」的傅孟柏透露，在拍跳舞戲時曾意外戳到手，當場肉掀開噴血。他透露私下的「舒壓方式」是和狗玩耍：「我會咬牠的臉，跟狗玩會產生一種『獸心』，有時候玩一玩會很像一個野獸！」自認有時玩到有點「人格分裂」，他還提到曾因為熬夜拍戲出現「心悸」問題，現在則回歸運動習慣養生。
記者黃雅琪／高雄報導
剛以電影《本日公休》入圍本屆金馬獎「最佳男配角獎」的傅孟柏，今日抵達記者會時，受到全場媒體「清唱」金馬獎主題曲迎接，他笑說自己是志在參與：「我覺得60屆能夠跟大家一起參加就很開心，不要想那些有的沒的！」至於有特別想要看到哪位明星？傅孟柏則說很想見到金馬影后林青霞以及李安導演。
由於《都市懼集》著墨在恐懼，傅孟柏認為每個階段恐懼的東西都不同，現階段是在意身體健康；以前運動量較大，開始拍戲後沒辦法密集運動，傅孟柏感受到近年體力越來越差，熬夜拍戲2、3天會開始心悸，看完醫生後發現其實並沒有心律不整的現象，也因此讓傅孟柏開始回去騎腳踏車運動：「真的有幫助，比較好一點了」。
導演李俊宏透露，因為原本的演員突然確診，劇組前一天緊急聯繫傅孟柏能不能演出，雖然只有短短12小時來不及準備，但他的表現卻讓導演非常滿意。傅孟柏在旁笑說：「那時候晚上8點才接到導演的電話，打給我問我之後2天有沒有空，很像約吃飯的那種感覺。」《都市懼集》預計2024播出，合作平台待官方正式公佈。