哈瑪斯突襲以色列　美推動以沙關係正常化受挫

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幾週前尼坦雅胡在聯合國演說時，對巴勒斯坦議題置之不理，宣稱以色列2020年跟3個阿拉伯國家達成關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）「已預示和平新時代的來臨」。他還說，以色列即將獲得沙烏地阿拉伯承認。
美國總統拜登亟思在明年美國大選前取得重大外交勝利，他致力推動以沙達成協議，預料未來幾週會有進一步談判。
華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）學者卡圖勒斯（Brian Katulis）說：「這座山始終很難爬，而且坡又變得更陡了。」
他表示，這次暴力衝突讓人聚焦以巴爭端，「使得更難像2020年亞伯拉罕協議一樣，隱瞞那些複雜議題」。
沙烏地阿拉伯外交部昨天在聲明中重操熟悉用語，表示沙國一直警告持續的占領行動和剝奪巴勒斯坦人民的合法權利，將引發爆炸性局勢。
沙烏地的沙以關係專家阿爾加什安（Aziz Alghashian）表示，這份聲明旨在消除沙烏地將犧牲對巴勒斯坦人的支持、優先推動正常化的看法。
他說，「這種局勢使沙烏地回歸傳統角色」，而「尼坦雅胡又為正常化談判設下另一道障礙，因為他說現在是戰爭，我不認為在戰爭情況下能夠正常化」。
路透社指出，以沙關係若正常化，可能威脅到巴勒斯坦的建國心願，以及哈瑪斯主要支持者─伊朗的野心。
哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在半島電視台（Al Jazeera）上表示，阿拉伯國家與以色列簽署的所有正常化協議，「都不會終結這場衝突」。
熟悉伊朗思維的一名區域內消息人士說：「沙烏地正緩慢向以色列靠攏，這是在傳遞訊息給沙烏地阿拉伯，以及支持正常化、支持以色列的美國人。只要巴勒斯坦人被排除在外，整個區域就不會有安全。」
美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）中東分析家布魯曼菲德（Laura Blumenfeld）表示，哈瑪斯發動攻擊，可能是因為在以阿推動關係正常化之際，覺得自己地位無關緊要。
她說：「哈瑪斯看著以色列與沙烏地人接近達成協議，他們決定，既然沒辦法上桌，就在飯菜中下毒。」
黎巴嫩的哈瑪斯領袖哈姆丹（Osama Hamdan）告訴路透社，昨天的行動應能讓阿拉伯國家理解，接受以色列的安全要求不會帶來和平。
他說：「對那些希望區域穩定和平的人來說，起始點必須是結束以色列的占領。不幸的是，一些（阿拉伯國家）開始想像，以色列可能是讓美國來捍衛他們安全的門路。」
白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）今天則告訴福斯新聞（Fox News），現在確認以色列遭遇的攻擊如何發展、伊朗可能扮演什麼角色、這場攻擊是否意在破壞以沙正常化談判，都還為時太早。
費納說：「我們認為持續尋求（以沙關係正常化）這種可能性，符合兩國的利益。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1121008
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