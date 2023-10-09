青年大使團疫情後復辦都出訪友邦　NGO國際事務會揭計畫沿革原因

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王雪虹說，雖然疫情結束復辦的這兩屆都是去邦交國（去年出訪帛琉），但此前也有到美國、新南向計畫國家的前例。至於為何王雪虹舉辦的兩屆都前往邦交國？王雪虹表示，除了去年因為疫情剛復甦，加上台灣與帛琉有旅遊泡泡之外，她認為，除了對於青年大使來說都是難得的經歷之外，青年大使也有幫邦交國「助攻」的使命，當然，新南向計畫國家也是重點，但他們的訪團相較於邦交國一定更多，需求也沒有邦交國來的高，所以此次在駐聖露西亞大使傳訊息、寫電報、返國述職還來與NGO國際事務會開會的積極爭取之下，決定前往聖露西亞。
選才部分，除了宣介組與才藝組是由海選而來，廚藝組則是與勞動部合作，合作遴選曾獲全國技能競賽優勝的4名廚藝專長國手擔任青年大使，看到這些全國技能競賽優勝的選手，也讓她感嘆對於學生就讀技職教育的不容易，政府也應該多重視，讓他們適才適所的發揮，所以今年特別增加廚藝的青年大使出訪。而對於青年大使的選才，王雪虹說，最重要的不是學歷，而是當下展現出的熱情與積極。
外交部於10月3日發布新聞稿說明本次國際青年大使出訪計畫圓滿成功，並發布短片於外交部Youtube頻道。在出訪期間，我國駐聖露西亞大使館與露國青年經濟局於9月7日共同籌畫的「青年論壇」就以「青年經濟」為主軸，數十位露國青年創業家及學生與我國團員進行交流，我國青年大使分享我國社會企業及地方創生的成功案例，露國青年尤其對台灣如何開發多元香蕉加工品，以翻轉香蕉產業頗有共鳴，雙方交流熱烈。
此外，今年外交部首度攜手勞動部，合作遴選曾獲全國技能競賽優勝的4名廚藝專長國手擔任青年大使，為本案注入新交流元素。四位廚藝組青年大使除在露國開設2場「烘焙教學工作坊」，教授露國業者運用臺灣茶及當地水果入餡，製作鹹派、貝果及司康等點心；另外也在「臺露創意料理品嚐會」製作5道結合兩國元素的料理，包括：糖醋雞丁佐炸香蕉、蔥油雞三明治佐鹹魚、三杯螺肉及鬼頭刀條、台茶熱帶水果泡芙及椰子蛋糕，查爾斯代理總督等政要及貴賓都讚不絕口。
而在全體青年大使在「臺露之夜」進行大型文化表演，晚會以兩國樂團共同演奏臺、露國歌揭開序幕，並以民俗舞蹈、旗舞、歌唱、傳統雜技如扯鈴與武術，搭配國樂演奏，期間亦穿插露國音樂家以爵士風格演奏台灣民謠「望春風」，以及當地青年舞團帶來露國民俗舞蹈等，全程歷時1.5小時，全無冷場，座無虛席，露國政要及各界人士逾300位賓客出席，節目結束後全場並起立鼓掌叫好，與會賓客頻盛讚青年大使各項才藝及演出令人驚豔。
此外，青年大使也在露國4所當地中小學舉行多場「