《大力女子姜南順》首播收視打敗《都奉順》 韓媒：世界觀更廣闊
韓劇《大力女子姜南順》為《大力女子都奉順》姊妹作，由《魷魚遊戲》李瑜美主演，講述天生具有驚人力量的三代母女揭露一起新型毒品犯罪真相，7日於JTBC首播，收視率超越《都奉順》，韓國媒體以「以更廣闊的世界觀回歸」形容，並肯定找來李瑜美擔任女主角。
記者楊穎軒／綜合報導
據《韓聯社》報導，《大力女子姜南順》開播收視率達4.3%，更勝姊妹篇《大力女子都奉順》2017年首播的成績3.8%，韓媒盛讚「一對無敵的母女英雄誕生了」、「繼開啟『韓流女英雄劇』新視野的《大力女子都奉順》6年後，《大力女子》系列以更廣闊的世界觀回歸」、「從第一集就明確地透露出這是一部將喜劇、動作和愛情融合的恰到好處之作，透過幽默的手法講述主要人物的過去」。
此外，韓媒表示，大膽選擇李瑜美出任女主角似乎很成功，「李瑜美輕鬆地扮演姜南順這個角色，該角色具有驚人的力量，與她無辜的眼睛形成鮮明對比，清楚地證明了她在這部劇中擔任主角的原因」。
《大力女子姜南順》描述一位擁有超強力量的年輕女子「姜南順」（李瑜美 飾）回到韓國尋找她的親生家庭，卻捲入了一場考驗她能力的毒品案。《大力女子姜南順》由導演金正植以及《大力女子都奉順》編劇白美瓊聯手打造，並邀請到《魷魚遊戲》李瑜美、《王后傘下》金海淑、《20世紀少女》邊佑錫聯合出演，已於Netflix上線。