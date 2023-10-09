國慶連假第3天！有11雍塞路段與時段 國5宜蘭到坪林恐塞到24點
今（9）日為國慶日連續假期第3天，昨（8）日全日交通量為109.7百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）之1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均（2.6百萬車公里）之1.2倍，高公局預估今日交通量為115百萬車公里，同時也曝光了今日11個雍塞路段與時段。其中，今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭坪林，可能從10點開始塞到半夜12點，提醒用路人留意。
記者許家禎／台北報導
根據高速高路1968即時路況網顯示，上午近9點全台國道路況大致正常，不過針對今日上午重點壅塞路段，高公局預判國5北向宜蘭坪林可能從10點就開始塞，提醒用路人盡早出發，並建議中部地區北向用路人於12時前出發。
今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等
高工局也曝光了今日11個雍塞路段與時段，包括國道1號北向苗栗到湖口15到22時、南屯到后里15到19時、西螺到埔鹽15到20時。國道3號北向的關西到大溪15到21時、大山到香山的15到20時，以及草屯到霧峰和竹山到中興的15到18時。
另外，國道5號北向宜蘭到坪林估從早上10點到晚上12點車多雍塞。國道4號西向潭子系統到豐勢13到16時，以及國道6號西向舊正到霧峰系統的16到19時，和國道10號西向的仁武到左營端同樣車多擁擠，提醒用路人留意。