日議員拋「台海局勢回到馬政府時期」？侯友宜：從建立互信做起
「日華議員懇談會」會長古屋圭司，率領跨黨派國會議員團訪台參加雙十國慶，今（9）日造訪侯友宜競選辦公室，進行交流座談。據國民黨總統參選人侯友宜轉述，會中有與會者問及，台海局勢會不會回到馬政府時代？侯友宜說，現階段不太可能，強調「要一步一步到位」，希望建立互信降低危害，讓台海穩定。
記者林怡昕／台北報導
據侯友宜轉述，他提及，這次在在日華議員懇談會會長古屋圭司帶領下，共來了18位國會議員，會中聚焦台海局勢，自己強調「3D策略」，不斷嚇阻，強調軍購、軍備，同時，也讓現代化軍備能量能夠大幅提升，希望能夠達到嚇阻對方不敢輕易引起戰爭，這是備戰的必要，在對話在平等尊嚴友善底下，從民間學者交流，一步一步達到功能性交流，在第三降低風險方面，不管宗教、文化、經濟，大家能夠由交流增進理解。
侯友宜指出，在會談中，針對台海討論還有問小細節，例如台日關係如何做好強化？自己也特別提及從日本時代，包括現階段走過來的關係，再到未來台灣一定會負起完整責任，避免台海局勢所產生的衝突與戰爭邊緣。
侯友宜也提及，與會者就提問，會不會回去馬政府時代？侯則回應，現階段還是要一步一步到位，一下要走到馬政府時代是不太可能，要一步一步從最基本做起，希望建立互信，降低危害，讓台海穩定。