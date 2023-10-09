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閣揆同意權要讓台灣學會妥協　柯文哲談掉手機「還好沒有不雅照」

▲柯文哲談美國掉手機，「還好沒有不雅照」。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.09）
▲柯文哲談美國掉手機，「還好沒有不雅照」。（圖／記者嚴俊強攝，2023.10.09）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲今舉行「終結有權無責獨裁總統制-把國家還給你」記者會，提出要總統任命閣揆要立法院同意，以及廢考試院、監察院等主張。會後媒體問及若明年國會三黨不過半，閣揆同意權無法通過要怎麼處理？柯文哲說，要提出大家都能接受的人選，讓台灣開始學會妥協；至於手機在美國遺失，柯文哲笑說，還好裡面沒有不雅照。

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柯文哲今舉行記者會，提出7項承諾，分別為總統赴立院報告、行使閣揆同意權、凍結考監落實三權分立、高階文官國營事業董監事公開遴選、特別預算不常態化、選制公平、下修選舉年齡、召開國是會議、推動內閣制入憲，「目標是讓中華民國產生第一位總理」。

對於媒體問及，若國會三黨不過半，閣揆同意權僵持無法通過怎麼處理，柯文哲表示，所以要提出大家都能接受的人選，最好是執政聯盟能接受的人選，讓台灣社會開始學會如何妥協，各黨要學會如何妥協，「過去那種兇巴巴的人就不會出現。

至於有一些需要修憲才能達到的承諾，柯文哲說，修憲門檻很高，但有一些是總統願意做就可以，例如考監不提名、這就是總統職權內，甚至預算就不編列，這個行政部門可以處理。總統到立法院國情報告，這個是自己要不要去，「我相信如果總統願意到立法院去接受質詢，不會有任何一個政黨說不要質詢你，大家一定把握機會質詢你。」

至於談到藍白合議題，柯文哲說，看民眾黨在國會表現就知道，按照議題來處理，不會依照意識形態，不管哪一黨提出的議案，只要說的有道理就會支持。合作絕對不是有天當選了才合作，隨時都可以，只要有清楚的規則就可以。

柯文哲也說，今天提出主張，就看國民黨接下來的回應對我們的主張是贊成還是不贊成，接下來再來看。

被問到手機在美國不見一事，手機有沒有比較緊急的資料會造成國安危機？以及國民黨主席朱立倫稱難怪最近很難聯絡，藍白溝通管道是否溝通好了？柯文哲回應，手機丟掉很常見，因為在機場趕飛機，也不能留下來去報案，所以丟了就算了，「不過還好，我那個手機，我很有自信，裡面絕對沒什麼不雅照、私密照，這我有把握，不然就慘了。」

至於聯絡管道部分，其實幕僚之間每天都常常聯絡，這不是問題。

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