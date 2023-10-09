閣揆同意權要讓台灣學會妥協　柯文哲談掉手機「還好沒有不雅照」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於媒體問及，若國會三黨不過半，閣揆同意權僵持無法通過怎麼處理，柯文哲表示，所以要提出大家都能接受的人選，最好是執政聯盟能接受的人選，讓台灣社會開始學會如何妥協，各黨要學會如何妥協，「過去那種兇巴巴的人就不會出現。
至於有一些需要修憲才能達到的承諾，柯文哲說，修憲門檻很高，但有一些是總統願意做就可以，例如考監不提名、這就是總統職權內，甚至預算就不編列，這個行政部門可以處理。總統到立法院國情報告，這個是自己要不要去，「我相信如果總統願意到立法院去接受質詢，不會有任何一個政黨說不要質詢你，大家一定把握機會質詢你。」
至於談到藍白合議題，柯文哲說，看民眾黨在國會表現就知道，按照議題來處理，不會依照意識形態，不管哪一黨提出的議案，只要說的有道理就會支持。合作絕對不是有天當選了才合作，隨時都可以，只要有清楚的規則就可以。
柯文哲也說，今天提出主張，就看國民黨接下來的回應對我們的主張是贊成還是不贊成，接下來再來看。
被問到手機在美國不見一事，手機有沒有比較緊急的資料會造成國安危機？以及國民黨主席朱立倫稱難怪最近很難聯絡，藍白溝通管道是否溝通好了？柯文哲回應，手機丟掉很常見，因為在機場趕飛機，也不能留下來去報案，所以丟了就算了，「不過還好，我那個手機，我很有自信，裡面絕對沒什麼不雅照、私密照，這我有把握，不然就慘了。」
至於聯絡管道部分，其實幕僚之間每天都常常聯絡，這不是問題。