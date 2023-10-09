國慶第3天中午宜蘭到頭城「紫爆」 下午避這11個地雷路段
今（9）日為國慶日連續假期第3天，高公局預估今日交通量為115百萬車公里，主要以北返車潮為主，北返車潮是平常的1.4倍。根據高速高路1968即時路況網顯示，中午12點30分，宜蘭到坪林，車速僅40公里以下，宜蘭到頭城更是紫爆，來到20公里以下，高公局也公佈下午到晚上的11個地雷路段，提醒用路人留意。
記者許家禎／台北報導
今日9時43分於國1北向344.6公里處發生小客車及小貨車追撞事故，占用內側車道，於10時22分排除，造成後方車流回堵7公里；9時46分於國3南向423.7公里處發生6輛小客車追撞事故，占用外側車道，於10時20分排除，造成後方車流回堵2公里；10時30分於國1北向226公里處發生1輛小客車自撞護欄事故，占用外側路肩，於11時34分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
針對今日下午至晚上雍塞路段與時段，高公局預報員指出，北區部分，國1北向苗栗至湖口路段與國3北向關西至大溪路段，預計下午3點到晚上8、9點車多擁擠，國5北向宜蘭至坪林路段，則從今日10點開始塞，車速將從60公里降到40公里以下，預估車潮將延續到晚上12點。
中區部分，國1北向西螺至埔鹽系統、國1北向南屯至后里、國3北向竹山至中興、國3北向草屯到霧峰，以及國3北向苑裡至香山路段，下午3點過後也會有北返的車潮，預估到晚上5到7點之間會慢慢紓解。至於國4西向潭子系統至豐勢從下午1到3點，以及國6西向舊正至霧峰系統，從下午4到6點則有車多狀況。
南區部分，國10西向仁武至左營端路段，下午3到6點會有車潮，而高雄與台南都會區也都有零星的雍塞。今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。