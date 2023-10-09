國慶前夕逼表態！侯友宜喊話賴清德：把「反台獨」講出來
2023雙十國慶日即將到來，國民黨串連15位藍營縣市首長在各地同一時間舉辦升旗典禮，國民黨總統參選人侯友宜今（9）日指出，這次活動是激起愛國之心，更特別向民進黨總統參選人賴清德喊話，賴清德自稱務實的「台獨工作者」，既然敢說了，那就應該在競選過程中，好好把理念講出來，「就反對台獨吧，把他說出來」。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜說，今年國慶意義重大，過去很少有15個縣市聯合辦升旗典禮、唱國歌，尤其近年他當新北市長，往往看到新北市在每年國慶插滿國旗，有些橋只插到一半，非常可惜，這次15個縣市聯合起來，也是激起愛國之心。
侯友宜提及，近年民進黨執政，看到中華民國顏色逐漸消退，反而國慶變成台灣國慶日（Taiwan National Day），「不要忘了那是我們的根」，是根據《中華民國憲法》而來，現在要選總統，就要力求捍衛中華民國能夠永續繁榮安定，這是該盡的責任。
侯友宜也質疑，賴清德說自己是務實的台獨工作者，既然敢說了，那就應該在競選過程中，好好把理念講出來，「就反對台獨吧，把他說出來」，才知道是在選中華民國總統，不過，賴清德連反台獨都不敢講，是不是依照《中華民國憲法》來做，非常非常懷疑。