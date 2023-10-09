曝與柯文哲出國前還有通話！侯友宜再拋藍白合「2對2」溝通
民眾黨總統參選人柯文哲日前訪美，卻在舊金山機場安檢時遺失手機。對此，國民黨參選人侯友宜今（9）日自曝，昨晚與今早多次致電柯文哲，「可惜電話通了，他卻沒有接」，至於藍白合具體方式，侯友宜則建議，選辦和國民黨將會各派一人，也建議民眾黨派兩人來充分溝通，更積極把藍白合做好。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜上午接見日華議員懇談會18位國會議員，會後受訪時指出，柯文哲出國前有連絡上，不過柯回國後，他為了要商量藍白如何採取合作，昨天傍晚、晚上、今天早上，多次聯絡柯文哲，「可惜電話通了，他就沒有接」，會不會是因為他手機在機場掉了以後，號碼還沒申請好，自己不得而知。
至於柯文哲今日拋出將全力推動內閣制入憲，「要產生中華民國第一位總理」。侯友宜則說，柯文哲提了一些理念與想法，理念、想法都可以做好充分溝通，正如他先前曾說，要先讓自身理念包容對方理念，大家坐下來，針對核心價值、理念、合作事項達成約定，再來談方法整合，大家共同面對。
侯友宜指出，若藍白雙方會談，選辦和國民黨將會各派一人，也建議民眾黨派二人來充分溝通，更積極把藍白合做好，他期待可以快速展開。