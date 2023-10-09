亞運金牌庫／滑輪溜冰狂掃7金！4金牌選手不滿20歲 最年輕僅15歲
杭州亞運中華代表隊共拿下19金20銀28銅，金牌數追平隊史最佳成績，在本屆獎牌榜中排行第六名，其中獎牌庫滑輪溜冰就包辦7金2銀4銅將獲頒4560萬，成為最多金牌的項目，是本屆中華隊最大獎牌庫。
記者陳云茹/綜合報導
7面金牌首先由施沛妤打頭陣在女子10000公尺場地賽與大學姊楊合貞聯手金包銀，接著李孟竹與劉懿萱也在1000公尺爭先賽包辦金牌、銀牌，男子1000公尺爭先賽雖僅摘銅，但在3000公尺接力賽，男團、女團都拿下金牌，尤其在男團部分，黃玉霖靠著「神來一腳」在最後一刻搶先衝線，逆轉擊敗南韓轟動全球。
自由式滑輪速度過樁項目，女子組劉巧兮、丁于恩與男子組王宥鈞、黃品睿都完成「金包銅」壯舉，王宥鈞、黃品睿兩人還在此次杭州亞運滑出刷新世界紀錄的超強成績。
女子花式溜冰在本屆賽會壓軸登場，中華隊好手洪筱晴、張緻如同樣繳出「金包銅」成績，為中華滑輪溜冰代表隊劃下杭州亞運完美句點，滑輪溜冰項目拿下7金2銀4銅共13面獎牌。
其中值得一提的是，31歲的「滑輪一姊」楊合貞曾說過將於近期退役，杭州亞運是她國際賽最後一舞，而施沛妤年僅18歲，在個人賽技壓楊合貞拿到金牌，這兩面金牌、銀牌也象徵了中華隊的世代交替。
速度過樁賽事中，劉巧兮、王宥鈞、丁于恩、黃品睿四位奪牌選手，平均年齡不到18歲，王宥鈞甚至年僅15歲。花式溜冰的洪筱晴、張緻如也是19歲小將。
滑輪溜冰個人賽的5面金牌中，有4面都由不到20歲的年輕選手摘下，沈甸甸的金牌不僅呈現了中華隊成功的世代交替，也象徵著中華小將們將扛起未來屬於他們的榮光世代。