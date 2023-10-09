亞運現場／司機認證中華隊太牛逼啦！咻一下完賽　影片中國瘋傳

亞運金牌庫／滑輪溜冰狂掃7金！4金牌選手不滿20歲 最年輕僅15歲

▲杭州亞運中華隊在滑輪溜冰項目拿下7金2銀4銅成為本屆最大獎牌庫，其中男子速度過樁王宥鈞(右)、黃品睿(左)分別僅15、16歲。（圖/中華奧會提供）
▲杭州亞運中華隊在滑輪溜冰項目拿下7金2銀4銅成為本屆最大獎牌庫，其中男子速度過樁王宥鈞(右)、黃品睿(左)分別僅15、16歲。（圖/中華奧會提供）

記者陳云茹/綜合報導

杭州亞運中華代表隊共拿下19金20銀28銅，金牌數追平隊史最佳成績，在本屆獎牌榜中排行第六名，其中獎牌庫滑輪溜冰就包辦7金2銀4銅將獲頒4560萬，成為最多金牌的項目，是本屆中華隊最大獎牌庫。

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▲杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊狂掃7面金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊狂掃7面金牌。（圖／特派記者葉政勳攝）
7面金牌首先由施沛妤打頭陣在女子10000公尺場地賽與大學姊楊合貞聯手金包銀，接著李孟竹與劉懿萱也在1000公尺爭先賽包辦金牌、銀牌，男子1000公尺爭先賽雖僅摘銅，但在3000公尺接力賽，男團、女團都拿下金牌，尤其在男團部分，黃玉霖靠著「神來一腳」在最後一刻搶先衝線，逆轉擊敗南韓轟動全球。

▲「天才少女」劉巧兮在杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁，拿下金牌，攀上生涯新巔峰。圖／奧會提供
▲「天才少女」劉巧兮在杭州亞運自由式輪滑女子速度過樁，拿下金牌，攀上生涯新巔峰。圖／奧會提供
自由式滑輪速度過樁項目，女子組劉巧兮、丁于恩與男子組王宥鈞、黃品睿都完成「金包銅」壯舉，王宥鈞、黃品睿兩人還在此次杭州亞運滑出刷新世界紀錄的超強成績。

▲杭州亞運滑輪花式溜冰女子個人長曲決賽，中華隊洪筱晴和張緻如聯手出擊，力抗日本強敵藤倉美喜，最終洪筱晴兩日總合拿下94.38分，摘下金牌，張緻如則是79.51分，中華隊順利金包銅。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運滑輪花式溜冰女子個人長曲決賽，中華隊洪筱晴和張緻如聯手出擊，力抗日本強敵藤倉美喜，最終洪筱晴兩日總合拿下94.38分，摘下金牌，張緻如則是79.51分，中華隊順利金包銅。（圖／特派記者葉政勳攝）
女子花式溜冰在本屆賽會壓軸登場，中華隊好手洪筱晴、張緻如同樣繳出「金包銅」成績，為中華滑輪溜冰代表隊劃下杭州亞運完美句點，滑輪溜冰項目拿下7金2銀4銅共13面獎牌。

▲31歲的「滑輪一姊」楊合貞亞運最後一舞敗給中華隊18歲小將施沛妤。（圖/中華奧會提供）
▲31歲的「滑輪一姊」楊合貞亞運最後一舞敗給中華隊18歲小將施沛妤。（圖/中華奧會提供）
其中值得一提的是，31歲的「滑輪一姊」楊合貞曾說過將於近期退役，杭州亞運是她國際賽最後一舞，而施沛妤年僅18歲，在個人賽技壓楊合貞拿到金牌，這兩面金牌、銀牌也象徵了中華隊的世代交替。

▲台灣滑輪溜冰小將施沛妤亞運初登板就奪金，展現完美接班氣勢。（圖／中華奧會提供）
▲台灣滑輪溜冰小將施沛妤亞運初登板就奪金，展現完美接班氣勢。（圖／中華奧會提供）
速度過樁賽事中，劉巧兮、王宥鈞、丁于恩、黃品睿四位奪牌選手，平均年齡不到18歲，王宥鈞甚至年僅15歲。花式溜冰的洪筱晴、張緻如也是19歲小將。

▲杭州亞運滑輪溜冰速度過樁男子賽，王宥鈞在金牌戰擊退地主中國隊選手張顥，奪下中華隊第14面金牌（圖/中華奧會提供）
▲杭州亞運滑輪溜冰速度過樁男子賽，王宥鈞在金牌戰擊退地主中國隊選手張顥，奪下中華隊第14面金牌（圖/中華奧會提供）
滑輪溜冰個人賽的5面金牌中，有4面都由不到20歲的年輕選手摘下，沈甸甸的金牌不僅呈現了中華隊成功的世代交替，也象徵著中華小將們將扛起未來屬於他們的榮光世代。

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