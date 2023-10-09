國寶級民謠大師拒領獎！陳明章堅決喊：我不是中國人

紀錄片《撼山河 撼向世界》導演林正盛、主演「台灣國寶級」民謠大師陳明章，今（9）日出席高雄電影節記者會，「國寶級民謠大師」陳明章透露，曾拒絕接受中國大陸頒發的「全中國十大唱片」冠軍獎杯，他還向對方表明：「我不是中國人！」
記者黃雅琪／高雄報導
該片日前獲金馬60最佳紀錄片提名，兩人異口同聲笑說：「入圍紀錄片的導演都是很資深的『老猴』，誰得獎都很開心！」片中提及陳明章拒絕北京的表演邀約，導演林正盛指出，有人想要邀請陳明章到北京鳥巢開唱，更揚言：「我們就想統戰他！」林正盛則笑說：「可是他沒有喝酒，唱歌不好聽，喝了酒可能會喊『台灣共和國萬歲』，這樣全部人都會被抓去關。」
陳明章表示，之前中國大陸的《南方日報》選他為「全中國十大唱片」冠軍：「他們說要頒獎給我，我就直接回『不要，我不是中國人』，感謝你對我的鼓勵跟獎勵。」對方甚至邀請陳明章到澳門領獎，或是親自送獎杯到台灣，全都被陳明章拒絕。
陳明章強調，自己不喜歡獨裁，因為沒有思想、想法不能做你夢裡的事情：「台灣有自由去發揮，就連罵總統都沒有事。」陳明章透露，26歲時曾在牆壁上寫過一句話：「當中國還沒完全自由民主之前，我就還不是一個中國人。」林正盛還笑說：「那你比我還早。」更透露自己在2010年左右也曾被邀請到中國拍電視劇，但因為不能遵照歷史，也就拒絕邀約。