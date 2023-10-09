國慶日11處地雷路段 煙火在台中！估14點塞到22點
今（9）日為國慶日連續假期第3日，下午截至17時，國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口；國3北向關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段行車大致順暢。至17時之國道交通量為72.7百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車公里。高公局也預判明（10）日國慶日之重點壅塞路段共11處，同時提醒明日國慶煙火將於台中中央公園施放，預估14時起國1台中都會區路段可能有車多壅塞的情形，並持續至22時。
記者許家禎／台北報導
高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。
明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。
明日國慶焰火將於台中中央公園施放，研判當日將有大量車潮湧入活動會場。預估14時起國1台中都會區路段即可能有車多壅塞情形，並持續至22時。高公局建議國慶日下午非前往台中地區用路人，可改道國3、台61或提前出發。