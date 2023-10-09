狂賀中華隊亞運奪19金 運彩公會兌現祭品文禮券大方送
杭州亞運落幕，我亞運代表團奪下19金佳績，金牌數追平隊史最佳成績，中華民國運動彩券商業同業公會兌現祭品文，今天下午送出600份全聯禮券外，並與立委張廖萬堅、莊競程及民眾感謝亞運英雄們的付出。運彩公會理事長何昱奇呼籲四組總統參選人，應多提有益運動發展政見；體育署早日升格體育部。
記者金武鳯/台中報導
為炒熱全民瘋亞運風潮，運彩公會接二連三推出「亞運限定版」獎勵方案，包括個人項目奪金選手加碼獎5萬元；原定中華隊贏中國隊，送300份全聯禮券外，只要中華隊勇奪亞運金牌，要再加碼，總計送出600份，每張200元。雖然中華隊只拿到銀牌，運彩公會為狂賀中華代表團整體表現，加碼祭品文依舊算數，今天下午總計送出600份禮券，吸引大批人潮排隊領取。
運彩公會大放送禮券活動，包括立委張廖萬堅、莊競程及台中市議員江肇國都來共襄盛舉。公會理事長何昱奇表示，台灣不乏各類運動好手，但需要更強有力後援，包括體育署早日升格體育部，爭取更多人力與經費，幫助台灣運動有更好發展。此外，他也呼籲四組總統候選人，應該提出有益台灣運動發展政見，爭取選民認同。
值得一提的是，由於我國代表團在杭州亞運表現優異，帶動運彩投注熱潮，今年運彩投注金額創下歷史最高，達12億元，較上屆僅8億餘元成長5成，依照運動彩券每賣出100元，就有10元提撥給運動發展基金，今年將有1億2千萬元挹注運動發展基金，是善的循環，也創造雙贏。