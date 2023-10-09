郭台銘逛逢甲夜市發錢母 爆乳辣妹陪跳舞大唱生日快樂歌
獨立總統擬參選人郭台銘與副手搭檔賴佩霞今晚在台中逢甲夜市合體，等著從郭董手上領錢母的民眾，排成百公尺長龍。賴佩霞拿著蛋糕登場，要幫郭台銘暖壽，郭則堅持「要先替中華民國慶生！」兩人大唱生日快樂歌，並在3名爆乳辣妹帶動下，一同跳唱抖音神曲，氣氛歡樂。
記者顏幸如／台中報導
鴻海集團創辦人郭台銘今（9）下午到台中市巡視兩處總統連署站，傍晚5時抵達台中逢甲商圈，他下車時支持者高喊「郭台銘救台灣」，連假的夜市人潮洶湧，短短幾十公尺走了12分鐘。
郭台銘10月18日將迎來72歲生日，賴佩霞在連署站捧著蛋糕出現，提前為郭台銘慶生。但郭台銘堅持先幫中華民國慶生。他表示明天就是中華民國生日，「我們要讓青天白日滿地紅的國旗，飄揚7大洋、5大洲，要讓我們國家永遠保持和平、經濟繁榮、政府廉能。」賴佩霞接著說：「希望大家都開開心心、快快樂樂的，接下來4年都是充滿希望。」
郭台銘帶著大家高呼「中華民國萬歲」、「中華民國生日快樂」。喊完口號後，3名身穿爆乳短裙的長髮妹登場，一同將抖音神曲《我姓石》改編為《我姓郭》。辣妹們熱情帶舞，郭台銘、賴佩霞也跟著配合盡情音樂舞動，氣氛相當歡樂，支持者激動得在旁高喊當選。
郭台銘隨後發放限量版「1元錢母」，由於排隊人龍綿延百公尺，有人推擠插隊引起小騷動，工作人員忙著排解，逢甲大學前也擠得水洩不通。