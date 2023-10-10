哈瑪斯俘虜以色列人質　卡達居間斡旋雙方換囚談判

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消息人士稱，哈瑪斯（Hamas）7日從加薩突襲以色列、潛入以色列殺害700多名以色列人、並俘虜數十名人質後，卡達一直與哈瑪斯在杜哈（Doha）和加薩（Gaza）的官員保持聯繫。
消息人士說，目前還不清楚哈瑪斯在可能的換俘行動中，願意以多少名遭俘的以色列婦女和兒童人質，交換36名被囚的巴勒斯坦婦女和兒童。
目前不清楚遭哈瑪斯俘虜的以色列人質人數，但外界普遍認為哈瑪斯7日劫持了婦孺、老人和軍人。
一名熟知過去哈瑪斯和以色列斡旋工作的巴勒斯坦官員告訴路透社，卡達和埃及都曾和哈瑪斯聯繫，但戰鬥的激烈程度恐為任何可能的突破蒙上陰影。
兩名埃及安全人士表示，埃及一直與以色列和哈瑪斯保持密切聯繫，以避免雙方衝突進一步升級，以確保以色列人質的安全。
以色列空襲加薩走廊讓調停工作變得困難，但要求匿名的埃及消息人士表示，埃及在敦促以色列保持克制的同時，也呼籲哈瑪斯確保人質安全，以保留緩和局勢的可能性。
曾聽取卡達斡旋談判簡報的匿名消息人士告訴路透社：「目前還沒就後勤或釋放機制達成協議。」
卡達外交部、哈瑪斯和美國國務院皆未立即回應置評請求。以色列總理辦公室則表示不願發表評論。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1121009
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