以巴衝突11名美國人喪命　美英法德義譴責哈瑪斯

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拜登（Joe Biden）今天透過新聞稿指出，目前已知至少有11名美國公民喪生，也仍有不少美國公民下落不明。美方正與以色列政府合作，獲取這些失蹤美國民眾的訊息。美方相信哈瑪斯扣押的人質當中，可能包括美國公民。
拜登表示，已指示團隊與以色列合作，針對解救人質危機的各種可能面向進行合作，包括分享情報並部署美國政府各機關專家，就解救人質與以色列方面進行協商並提供意見。
拜登也指出，執法部門已經加強在全美各城市的猶太人生活區週遭安全，國土安全部、聯邦調查局與其他聯邦執法機構正密切監視各種恐怖攻擊威脅。
與此同時，拜登與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發表聯合聲明，表達對以色列的堅定支持，並譴責哈瑪斯的恐怖行動。
聯合聲明指出，各國將支持以色列努力保衛自身與人民免受這類暴行侵害，並強調現在不是任何敵視以色列的一方利用這些攻擊謀取利益的時候。
聲明指出，所有人都承認巴勒斯坦人民的合法願望，並支持為以色列人與巴勒斯坦人爭取平等的正義與自由，但哈瑪斯並不代表這些期望，除了更多恐怖與流血外，哈瑪斯並未為巴勒斯坦人民帶來任何益處。
領袖聲明指出，未來數天，將作為以色列盟友與共同朋友保持團結與協調，確保以色列能自我捍衛，並最終為中東地區和平與一體化創造條件。（編輯：高照芬）1121010
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