美無意派兵加入以巴衝突　國防官員稱增援以軍火

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路透社引述美國一名資深國防官員今天的說法報導，美國軍方「急劇增加」新一輪防空、彈藥和其他安全援助供應，協助以色列因應哈瑪斯上週末發動的空前攻擊。
這名不具名美國官員告訴五角大廈記者：「飛機已經起飛。我們急劇增加對以色列的支援…我們與以色列國防官員持續保持聯繫，以便確認後支援他們最緊迫的需求。」
美國尚未詳述以色列尋求安全援助的範圍，但這名美國國防官員表示，華府已在與國防產業聯繫，加速處理以色列訂單並檢視美軍自身庫存，以助填補以色列的缺口。
這名官員似乎也在消除外界對於美國可能左支右絀的疑慮。外界擔憂美國在向烏克蘭運送武器之際，可能難以同時供應以色列。
這名官員說：「我們能夠持續支援烏克蘭和以色列，並維持我方自身的全球戰備。」
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日對以色列發動突襲，造成上千人喪生，並扣押數十名人質。這波攻擊促使以色列正式宣戰，不斷升級的暴力衝突恐怕會在中東引發一場新的重大戰爭。
上述美國資深國防官員將哈瑪斯的攻擊比作「伊斯蘭國（IS）級別的野蠻行徑」，這番描述與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說法相呼應。尼坦雅胡今天也表示，哈瑪斯的攻勢與聖戰組織「伊斯蘭國」發動的攻擊如出一轍。
拜登表示，在以色列遇害的人中至少有11名美國公民，並說哈瑪斯扣押的人質當中可能包括美國公民。
拜登在白宮發布的聲明中說，他已指示手下團隊與以色列方面合作，針對解救人質危機的各種可能面向進行合作，包括分享情報並部署美國政府各機關專家，就解救人質與以色列方面進行協商並提供意見。
上述美國資深國防官員表示，美方目前尚未發現任何證據顯示伊朗是以色列遇襲事件的幕後黑手。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）先前報導聲稱伊朗安全官員協助哈瑪斯策劃這場攻擊。
這名官員說：「當然，伊朗難脫關係。伊朗多年來對哈瑪斯和真主黨（Hezbollah）提供支援。但目前我們沒有任何情資證實『華爾街日報』報導的具體情況。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1121010
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