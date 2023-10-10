和平是兩岸的唯一選項！蔡英文：維持現狀是確保和平關鍵之鑰

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對兩岸議題，蔡英文表示，做為總統，她的責任就是，守護國家主權，守護2300百萬台灣人民的民主自由生活方式，同時，尋求讓兩岸之間可以和平共處，人民之間，可以自由而無拘束、無負擔的往來；台灣，甚至是兩岸，都能成為區域和平穩定的貢獻者。
蔡英文強調，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。
蔡英文指出，全球都已經體認到，台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，任何一方不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決，因此，我們要持續努力，在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。
蔡英文提到，我們願意以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。
蔡英文說，無論是65年前的八二三戰役，或是如今面對外部威脅的挑戰，我們始終懷抱著，不分彼此、同島一命的信念，如今，中華民國台灣，已經成為2300萬人民的主流共識，這個共識，匯聚了不同族群的歷史情感，和74年來福禍與共的體認，「它更代表，我們會為了團結、為了守護國家、為了捍衛民主自由的生活，願意走近彼此，創造最大的公約數」。
蔡英文深信，國際社會對台灣的支持，只會愈來愈強，在全球共同關注，並致力維繫台海和平穩定之際，我們必須掌握契機、控管風險，進而讓兩岸成為區域和平穩定的重要貢獻者，「這是台灣朝野政黨，也是兩岸之間，無可迴避的歷史責任與共同使命，國家繼續前進，讓世界因台灣而更好」。