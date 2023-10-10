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和平是兩岸的唯一選項！蔡英文：維持現狀是確保和平關鍵之鑰

▲蔡英文發表國慶演說。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲蔡英文發表國慶演說。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）

記者陳佩君／台北報導

國慶大典今（10）日上午在總統府前登場，總統蔡英文也在會中發表任內最後一次國慶演說，她並向對岸喊話，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。

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蔡英文上午出席總統府前舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝112年國慶大會」，並發表演講，這也是蔡英文任內最後一次雙十慶典，內容聚焦四部分，分別為「不前進就倒退，不奮進就被決定命運」、「感謝台灣人民，在艱難挑戰中落實改革」、「7年厚實國力，台灣已是世界的台灣」、「自信沉穩，國家繼續前進，讓世界因台灣而更好」。

針對兩岸議題，蔡英文表示，做為總統，她的責任就是，守護國家主權，守護2300百萬台灣人民的民主自由生活方式，同時，尋求讓兩岸之間可以和平共處，人民之間，可以自由而無拘束、無負擔的往來；台灣，甚至是兩岸，都能成為區域和平穩定的貢獻者。

蔡英文強調，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。

蔡英文指出，全球都已經體認到，台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，任何一方不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決，因此，我們要持續努力，在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。

蔡英文提到，我們願意以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。

蔡英文說，無論是65年前的八二三戰役，或是如今面對外部威脅的挑戰，我們始終懷抱著，不分彼此、同島一命的信念，如今，中華民國台灣，已經成為2300萬人民的主流共識，這個共識，匯聚了不同族群的歷史情感，和74年來福禍與共的體認，「它更代表，我們會為了團結、為了守護國家、為了捍衛民主自由的生活，願意走近彼此，創造最大的公約數」。

蔡英文深信，國際社會對台灣的支持，只會愈來愈強，在全球共同關注，並致力維繫台海和平穩定之際，我們必須掌握契機、控管風險，進而讓兩岸成為區域和平穩定的重要貢獻者，「這是台灣朝野政黨，也是兩岸之間，無可迴避的歷史責任與共同使命，國家繼續前進，讓世界因台灣而更好」。

▲國慶典禮上午在總統府前登場。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲國慶典禮上午在總統府前登場。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）

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