侯、朱、馬合體連袂出席新北國慶升旗 萌寵羊駝也來湊熱鬧
前總統馬英九、國民黨主席朱立倫今（10）日與以「市民身分」出席的國民黨總統參選人侯友宜一同出席新北市升旗典禮，現場約有1萬人一起參加升旗，不但有應景的國旗儀隊、旗手及「國旗男孩、女孩」帶領大家一起嗨跳健康操與唱國歌、國旗歌外，還有帶著寵物羊駝（草泥馬）的歌手王宥忻驚喜現身，還被邀到馬英九、朱立倫及侯友宜３人面前互動及合影，場面十分熱鬧。
記者吳嘉億／新北報導
上午在新北市民廣場舉辦的升旗典禮，由新北市代理市長、副市長劉和然領各局處首長、民意代表與民眾齊唱國歌、國旗歌，馬英九、朱立倫及侯友宜也站在一起同唱國歌及國旗，並高喊「中華民國、雙十國慶快樂 」、「中華民國、安居樂業 」、「中華民國、團結有我」等口號，最後在國旗男孩、女孩帶領下，與現場群眾嗨跳健康操，氣氛熱烈、充滿激情。
今日升旗典禮由中和區退伍憲兵弟兄展開特製長18公尺、寬12公尺大國旗，市民廣場迴廊也布滿國旗及萬國旗旗串，還有國旗男孩、女孩現場發送小國旗及嗨跳健康操，不但有寵物羊駝「草泥馬」驚喜現身慶祝國慶外，還有以各種國旗元素裝扮的熱情市民，整個會場被國旗包圍，吸引不少人拍照打卡。