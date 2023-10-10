圖輯／「全國最高」玉山國慶日升旗　國旗飄揚祝中華民國生日快樂

今天是民國112年雙十國慶，不只總統府，全台各地一早都熱血舉辦升旗典禮，在國慶日（雙十節）這天，一起祝中華民國生日快樂！前氣象局長鄭明典在臉書分享玉山北峰國慶日升旗，也是「全國最高」的國慶日升旗，讚嘆是「美麗的一天」，畫面曝光令人動容，吸引近兩千人按讚。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今年112年雙十國慶，國慶大會一早登場，主題是「民主台灣 堅韌永續 2023TAIWAN NATIONAL DAY」，以「國旗三原色」紅藍白為主視覺。總統蔡英文登場親唱國歌，並發表8年總統任期內，最後一次國慶演說。▲總統府舉行國慶大會，慶祝中華民國生日快樂。（圖／NOWnews攝影中心）▲112年國慶大會以「國旗三原色」紅藍白為主視覺。（圖／記者陳明中攝）▲國慶典禮上午在總統府前登場，唱國歌時旋翼機吊掛國旗。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）而民眾最期待的國慶大會表演，由三軍樂儀隊跟建中樂旗聯隊的表演，國防部心理作戰大隊、陸軍專科學校、陸軍特戰指揮部聯合演出暖場， 《NOWnews》整理精彩畫面一次看。▲112年國慶大會國旗飄揚。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）▲112年國慶大會暖場表演。（圖／記者陳明中攝）▲112年國慶大會暖場表演。（圖／記者陳明中攝）▲112年國慶大會暖場表演。（圖／記者陳明中攝）▲112年國慶大會暖場表演。（圖／記者陳明中攝）▲112年國慶大會暖場表演。（圖／記者陳明中攝）▲112年國慶大會暖場表演。（圖／記者陳明中攝）▲112年國慶大會暖場表演。（圖／記者陳明中攝）▲112年國慶大會暖場表演。（圖／記者陳明中攝）▲112年國慶大會國旗飄揚。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）▲112年國慶大會國旗飄揚。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）▲112年國慶大會國旗飄揚。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）國慶典禮開場表演超猛！「建中樂旗聯隊」起底 世界第二影片曝光4大超商國慶優惠限今天！「霜淇淋、咖啡」買1送1 大杯美式20元日本「翡翠騎士」來台擠爆7-11！高舉「蔥燒牛肉麵」 最愛買這物台中國慶煙火今晚施放！估下午2時起車增多 防塞車交通攻略3大招