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中國駐舊金山領事館傳遭衝撞！駕駛喊「中共在哪」　遭警方擊斃

▲中國駐舊金山領事館遭人開車闖入，該駕駛已遭警方擊斃。（圖／翻攝自舊金山標準報）
▲中國駐舊金山領事館遭人開車闖入，該駕駛已遭警方擊斃。（圖／翻攝自舊金山標準報）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國駐舊金山領事館9日下午驚傳不明人士開車闖入建築內部，當時駕駛還大喊著「中共在哪（Where is the CCP）」，現場民眾驚慌逃竄。目前該名駕駛已經遭到警方開槍制伏，但傷勢嚴重，送醫搶救後不治身亡。

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綜合《CBS》、《每日郵報》等外媒報導，一名男性嫌犯在9日下午駕車闖入中國駐舊金山領事館簽證處，下車時頭部流血，嘴裡還喊著「中共在哪？」，警方獲報後隨即趕到現場，並對嫌犯開槍進行制伏。舊金山警方後續表示，嫌犯中槍後傷勢嚴重，送醫後仍不治身亡。

舊金山警方發言人溫特斯（Kathryn Winters）在記者會上表示，不清楚當時有多少人在簽證處，「警方趕到現場後，發現已經有一輛車撞進領事館大廳。警方進入與嫌犯接觸，之後就發生警方開槍」，而嫌犯送醫後被宣告死亡，警方正與國務院調查人員合作，能給的資訊有限。

從曝光的影片當中可以看到，領事館大廳有一輛藍色汽車，一旁的椅子被撞爛，警方從汽車內拖出一名男子，該男子神請恍惚，還以英文提問「中共在哪裡？」，還能看到領事館內的民眾及工作人員在警方的指引下慌忙離開。

據知情人士透露，領事館附近的警員注意到這輛汽車，認為這名駕駛疑似攜帶武器，所以向對方開槍以阻止其闖入。

有一名當時正在領事館申請簽證的史丹佛男大生莫爾恰諾夫（Sergii Molchanov）表示，他當時距離嫌犯只有2公尺遠，目睹持刀的保全將他抓住，「他的頭部在流血，而且從車內出來後行為舉止怪異，導致現場的民眾相當恐慌。」

中國駐舊金山總領事館發言人也就此次事件發表談話，指出當地時間2023年10月9日下午，不明人士駕車暴力衝撞闖入領館證件大廳，對工作人員及現場民眾的生命安全構成嚴重威脅，對領館設施財產造成嚴重破壞，性質極其惡劣。

該發言人指出，目前犯罪嫌疑人已被警方控制，「我方嚴厲譴責這起暴力襲擊事件，保留追究事件相關責任的權利。」並稱已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置。

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