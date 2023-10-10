中國駐舊金山領事館傳遭衝撞！駕駛喊「中共在哪」　遭警方擊斃

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舊金山警方發言人溫特斯（Kathryn Winters）在記者會上表示，不清楚當時有多少人在簽證處，「警方趕到現場後，發現已經有一輛車撞進領事館大廳。警方進入與嫌犯接觸，之後就發生警方開槍」，而嫌犯送醫後被宣告死亡，警方正與國務院調查人員合作，能給的資訊有限。
從曝光的影片當中可以看到，領事館大廳有一輛藍色汽車，一旁的椅子被撞爛，警方從汽車內拖出一名男子，該男子神請恍惚，還以英文提問「中共在哪裡？」，還能看到領事館內的民眾及工作人員在警方的指引下慌忙離開。
據知情人士透露，領事館附近的警員注意到這輛汽車，認為這名駕駛疑似攜帶武器，所以向對方開槍以阻止其闖入。
有一名當時正在領事館申請簽證的史丹佛男大生莫爾恰諾夫（Sergii Molchanov）表示，他當時距離嫌犯只有2公尺遠，目睹持刀的保全將他抓住，「他的頭部在流血，而且從車內出來後行為舉止怪異，導致現場的民眾相當恐慌。」
中國駐舊金山總領事館發言人也就此次事件發表談話，指出當地時間2023年10月9日下午，不明人士駕車暴力衝撞闖入領館證件大廳，對工作人員及現場民眾的生命安全構成嚴重威脅，對領館設施財產造成嚴重破壞，性質極其惡劣。
該發言人指出，目前犯罪嫌疑人已被警方控制，「我方嚴厲譴責這起暴力襲擊事件，保留追究事件相關責任的權利。」並稱已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置。