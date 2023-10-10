新北各區雙十國慶同步升旗　上萬人潮嗨慶國家生日

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升旗典禮前由林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞帶來活力四射的開場演出，會場上並由中和區退伍憲兵弟兄展開特製長18公尺、寬12公尺的大國旗，在迎接國旗進入升旗台後，由南山高中儀隊擔任升旗手，由奪得美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽冠軍的穀保家商棒球隊領唱國歌，完成整個雙十國慶升旗典禮，場面隆重又有活力。
新北市政府民政局長林耀長表示，為便利民眾就近參加，各區也同步辦理升旗典禮，許多公所並結合活動、表演，讓民眾可以同樂；像是平溪區融入地方特色，施放天燈祈福、萬里區搭配1.2公里健走、汐止區則有原住民舞蹈、韻律舞蹈及巴西樂打擊表演，石門區更請出特色人偶帶來精彩演出等。
林耀長說到，另各區公所發送的好禮也很吸睛，有深坑區發放的「我愛深坑T-shirt」、淡水區發送小熊毛巾，三重、永和等9區也提供活力蔬果包，吸引滿滿民眾參與。
今年市政府在市民廣場舉辦的升旗典禮，現場也限量發送2000份活力蔬果包，吸引許多民眾早早來排隊，不到30分鐘就發送完畢。來自新店的洪先生說，很懷念小時候家家戶戶10月都掛國旗的愛國情懷，特別和家人來參加這個有意義的活動，大家ㄧ起慶祝雙十國慶，也找回當時的那份感動。
另外唯一不是由區公所主導舉辦的林口區國慶升旗典禮，一早6點多在林口社區運動公園溜冰內就擠滿大批民眾排隊，領取由新北市議員蔡淑君準備的小國旗、國旗造型筆、以及果汁、御飯糰早餐，還有立法委員洪孟楷贈送的國旗護腕，最後由香港導演、資深藝人馮淬帆與蔡淑君一同升國旗，並在林口國民運動中心老師帶動唱帶領下，與民眾一起動起來，歡慶雙十國慶。