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新北各區雙十國慶同步升旗　上萬人潮嗨慶國家生日

▲新北市舉辦國慶升旗典禮，市民廣場上由儀隊高抬大型國旗進場。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
▲新北市舉辦國慶升旗典禮，市民廣場上由儀隊高抬大型國旗進場。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）

記者吳嘉億／新北報導

新北市今（10）日於市民廣場及各區同步舉辦雙十國慶升旗典禮，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及以「市民身分」出席的國民黨總統參選人侯友宜也都前來參加，由新北市代理市長、副市長劉和然率領各局處首長、民意代表與民眾齊唱國歌、國旗歌，並和現場民眾與國旗女孩、男孩一起「動健康」嗨跳健康操，上萬人參與江場面擠得水洩不通，十分熱鬧。

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▲新北市舉辦國慶升旗典禮，馬英九（左起）、朱立倫及以侯友宜出席並高唱國歌、國旗歌。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
▲新北市舉辦國慶升旗典禮，馬英九（左起）、朱立倫及以侯友宜出席並高唱國歌、國旗歌。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
劉和然表示，慶祝中華民國雙十國慶，今年特別將新北市打造成國旗城，凝聚各界團結愛國的心，跟今年新北市的台灣設計展主題「○起來」一樣，凝聚彼此共識，互信、互諒，帶動新北持續進步，創造城市榮光，串連各地共好。

升旗典禮前由林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞帶來活力四射的開場演出，會場上並由中和區退伍憲兵弟兄展開特製長18公尺、寬12公尺的大國旗，在迎接國旗進入升旗台後，由南山高中儀隊擔任升旗手，由奪得美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽冠軍的穀保家商棒球隊領唱國歌，完成整個雙十國慶升旗典禮，場面隆重又有活力。

▲新北市舉辦國慶升旗典禮，由緬甸歸僑協會的擺夷舞做為開場表演。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
▲新北市舉辦國慶升旗典禮，由緬甸歸僑協會的擺夷舞做為開場表演。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.10）
新北市政府民政局長林耀長表示，為便利民眾就近參加，各區也同步辦理升旗典禮，許多公所並結合活動、表演，讓民眾可以同樂；像是平溪區融入地方特色，施放天燈祈福、萬里區搭配1.2公里健走、汐止區則有原住民舞蹈、韻律舞蹈及巴西樂打擊表演，石門區更請出特色人偶帶來精彩演出等。

林耀長說到，另各區公所發送的好禮也很吸睛，有深坑區發放的「我愛深坑T-shirt」、淡水區發送小熊毛巾，三重、永和等9區也提供活力蔬果包，吸引滿滿民眾參與。

今年市政府在市民廣場舉辦的升旗典禮，現場也限量發送2000份活力蔬果包，吸引許多民眾早早來排隊，不到30分鐘就發送完畢。來自新店的洪先生說，很懷念小時候家家戶戶10月都掛國旗的愛國情懷，特別和家人來參加這個有意義的活動，大家ㄧ起慶祝雙十國慶，也找回當時的那份感動。

另外唯一不是由區公所主導舉辦的林口區國慶升旗典禮，一早6點多在林口社區運動公園溜冰內就擠滿大批民眾排隊，領取由新北市議員蔡淑君準備的小國旗、國旗造型筆、以及果汁、御飯糰早餐，還有立法委員洪孟楷贈送的國旗護腕，最後由香港導演、資深藝人馮淬帆與蔡淑君一同升國旗，並在林口國民運動中心老師帶動唱帶領下，與民眾一起動起來，歡慶雙十國慶。

▲林口區國慶升旗典禮，香港藝人馮淬帆與新北市議員蔡淑君一同出席祝賀。（圖 ／新北市議員蔡淑君提供）
▲林口區國慶升旗典禮，香港藝人馮淬帆與新北市議員蔡淑君一同出席祝賀。（圖 ／新北市議員蔡淑君提供）

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