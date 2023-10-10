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以巴衝突越演越烈！傳旅行社助遊客返台消極　公司回應了

▲巴勒斯坦武裝組織哈馬斯向以色列發動襲擊，期間有不少外國公民遭綁架成人質，甚至慘遭殺害。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦武裝組織哈馬斯向以色列發動襲擊，期間有不少外國公民遭綁架成人質，甚至慘遭殺害。（圖／美聯社／達志影像）

記者林志怡／台北報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）全面開戰，目前已經造成超過1500人死亡，更有人遭到俘虜綁架。目前仍有數個台灣旅行團在當地，其中永信旅行團有1團，近期傳出有受困當地的台人旅客指控，該旅行社僅以成本為考量，不讓旅客提早回台，對此旅行社方嚴正否認。

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近期以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯衝突持續發酵，以色列軍方在9日表示，已經「史無前例」徵召30萬後備軍人，並對加薩地區實施全面封鎖。不過哈馬斯也放話表示，以色列一旦再無預警攻擊加薩人民，他們每一次將會處決一名以色列人質。

隨當地情勢持續緊張，滯留當地的台人旅客也相當擔憂，據傳有台人旅客向永信旅遊團建議，可以退回約旦、搭機返台，但遭到旅行社拒絕，聲稱處理上會變得很麻煩，因此拒絕採行相關方案，該為台人旅客也痛批旅行社不作為。

對於相關指控，永信旅行社發表聲明表示，相關內容是「不實想像與指控」，在團體行進過程中，公司曾有詢問團員是否行程提早結束回台，客人共同決議如期回台，8日國泰取消航班。

旅行社提到，確有少數團員希望馬上離開以色列，但由於當地8到9日空襲警報及砲聲，當地旅遊局及地接皆建議先暫留在耶路撒冷聖城是最安全作法、建議旅客不要移動，且邊境開開關關，加上眾多不確定因素，旅行社因此持續與航空公司溝通航班事宜，所有團員也知道旅行社處理過程。

此外，旅行社強調，在當地所有處理流程及經過，都有向台北市旅遊公會及上級單位觀光署通報，並恪守突發事件，緊急應變SOP流程處理。第三目前後續團體回台事宜持續與航空公司及團員協調溝通中，希望讓團體能安全平安返台。

永信旅行社也強調，旅行社深知團員對所處當地環境的不安，但希望此次事件最終目的是讓團員能順利平安回台，對於不理性或不實的指控散播，公司會與律師研議後續處理，新聞本有教化及安定社會人心之功能，多些正面及鼓勵，而非令人失望，也感謝各界關心與協助。

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