以巴衝突越演越烈！傳旅行社助遊客返台消極　公司回應了

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隨當地情勢持續緊張，滯留當地的台人旅客也相當擔憂，據傳有台人旅客向永信旅遊團建議，可以退回約旦、搭機返台，但遭到旅行社拒絕，聲稱處理上會變得很麻煩，因此拒絕採行相關方案，該為台人旅客也痛批旅行社不作為。
對於相關指控，永信旅行社發表聲明表示，相關內容是「不實想像與指控」，在團體行進過程中，公司曾有詢問團員是否行程提早結束回台，客人共同決議如期回台，8日國泰取消航班。
旅行社提到，確有少數團員希望馬上離開以色列，但由於當地8到9日空襲警報及砲聲，當地旅遊局及地接皆建議先暫留在耶路撒冷聖城是最安全作法、建議旅客不要移動，且邊境開開關關，加上眾多不確定因素，旅行社因此持續與航空公司溝通航班事宜，所有團員也知道旅行社處理過程。
此外，旅行社強調，在當地所有處理流程及經過，都有向台北市旅遊公會及上級單位觀光署通報，並恪守突發事件，緊急應變SOP流程處理。第三目前後續團體回台事宜持續與航空公司及團員協調溝通中，希望讓團體能安全平安返台。
永信旅行社也強調，旅行社深知團員對所處當地環境的不安，但希望此次事件最終目的是讓團員能順利平安回台，對於不理性或不實的指控散播，公司會與律師研議後續處理，新聞本有教化及安定社會人心之功能，多些正面及鼓勵，而非令人失望，也感謝各界關心與協助。