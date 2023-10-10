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哈馬斯大屠殺！以色列千人小鎮遭血洗、放火　尋獲遺體破百具

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯向以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊，雙方衝突造成大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯向以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊，雙方衝突造成大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日向以色列發動大規模攻擊，從加薩地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土，至今造成以國約900人死亡，另外也傳出不少人遭擄。其中，位於以色列南部的貝里（Be’eri）成為武裝份子攻擊的地點之一，不僅社區全毀，在人口僅約1000人的小鎮，至少就發現了約100具遺體。

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綜合《華爾街日報》、《The Telegrah》等外媒報導，哈馬斯7日向以色列發動大規模攻擊，位於以色列南部、加薩地區邊緣的貝里成為了武裝份子首要攻擊目標之一。數十名哈馬斯武裝份子在當天清晨闖入一個小型農業社區貝里基布茲（Kibbutz Be’eri，基布茲為以色列一種常見的集體社區體制），並且控制了整個社區。貝里基布茲設立於1946年，當初是為了幫助國家抵禦埃及入侵的戰略計劃一部分。

從社群平台上流傳的影片可以看到，武裝份子闖入當地社區後，便開始洗劫、放火，另外還有人殺害民眾後，搶走座車。

一名倖存者傑琳指出，哈馬斯武裝份子在社區橫行，「他們不分青紅皂白地開槍、綁架、燒毀房屋，讓居民不得不從窗戶逃走，但窗外還有槍手在等待著他們。

另一名倖存者梅西卡（Miri Gad Mesika）則稱，她和丈夫在試圖躲避槍手，由於房子已經被點火，他們把毛巾浸溼遮住臉部，她的丈夫在恐怖份子試圖闖入時，盡其所能將避難所的門關上，最後評估火勢並留意武裝份子的動向，從二樓跳下去並逃到對街的鄰居家，「我們眼睜睜看著房子在大火中燒燬，我不知道我們是怎麼活下來的。」

在哈馬斯控制貝里約17小時後，以色列安全部隊才重新奪回，逐步掃蕩當地的武裝份子並將被俘虜的平民釋放。

以色列緊急救援組織「扎卡」（Zaka）進入社區後，截至目前尋獲至少108具遺體，死者包括孩童。扎卡國際發言人旺德（Josh Wander）表示，「當哈瑪斯進入這裡時，他們基本上就是把眼前發現的任何一人都殺害，無論這些人是躲在屋內或是車裡」。

由於貝里人口約為1200人，發現的遺體數已接近當地人口的10％，未來死亡人數可能會再度上升。以色列軍方發言人理赫克特中校(lt col richard hecht）指出，貝里受到了「非常嚴重的打擊」。

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