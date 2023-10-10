哈馬斯大屠殺！以色列千人小鎮遭血洗、放火　尋獲遺體破百具

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從社群平台上流傳的影片可以看到，武裝份子闖入當地社區後，便開始洗劫、放火，另外還有人殺害民眾後，搶走座車。
一名倖存者傑琳指出，哈馬斯武裝份子在社區橫行，「他們不分青紅皂白地開槍、綁架、燒毀房屋，讓居民不得不從窗戶逃走，但窗外還有槍手在等待著他們。
另一名倖存者梅西卡（Miri Gad Mesika）則稱，她和丈夫在試圖躲避槍手，由於房子已經被點火，他們把毛巾浸溼遮住臉部，她的丈夫在恐怖份子試圖闖入時，盡其所能將避難所的門關上，最後評估火勢並留意武裝份子的動向，從二樓跳下去並逃到對街的鄰居家，「我們眼睜睜看著房子在大火中燒燬，我不知道我們是怎麼活下來的。」
在哈馬斯控制貝里約17小時後，以色列安全部隊才重新奪回，逐步掃蕩當地的武裝份子並將被俘虜的平民釋放。
以色列緊急救援組織「扎卡」（Zaka）進入社區後，截至目前尋獲至少108具遺體，死者包括孩童。扎卡國際發言人旺德（Josh Wander）表示，「當哈瑪斯進入這裡時，他們基本上就是把眼前發現的任何一人都殺害，無論這些人是躲在屋內或是車裡」。
由於貝里人口約為1200人，發現的遺體數已接近當地人口的10％，未來死亡人數可能會再度上升。以色列軍方發言人理赫克特中校(lt col richard hecht）指出，貝里受到了「非常嚴重的打擊」。
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