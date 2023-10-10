江振誠親手策劃！凱渡廣場酒店「archi藝廚」開放訂位 餐價首曝
米其林二星名廚江振誠旗下的RAW餐廳，堪稱是一位難求的預約困難店。而位於凱渡廣場酒店的「archi藝廚」義式餐廳，同樣標榜由江振誠一手策劃，原本是天際客房樓層房客專屬餐廳，預計將從10月27日開始對外營業，並從今日起開放一個月內的訂位，採無菜單料理模式，每人餐價3280元+10%，目前一個月內除了少數幾天，大多都還有空位。另外，寒居酒店邀請了今年剛曩獲米其林三星的「Ta Vie旅」主廚佐藤秀明來台，11月3日至11月5日，在BeGood精心獻上7道式頂級饗宴，每人每套1萬800元+10%。
記者葉盛耀/綜合報導
「archi藝廚」義式餐廳標榜融合義式料理手法，及宜蘭在地風味，創造出新型態的宜蘭味。菜色中結合蘭陽蜜餞的義式橄欖，也有沾著花生醬的三星蔥麵包，還有乾式熟成的漁港海鮮、高溫炙烤的現撈馬頭魚、小龍蝦秋葵燉飯、熟成100日的紐約客，並將以宜蘭紅心芭樂的義式冰淇淋結尾。徹底搭配宜蘭在地元素，勾勒出8道餐點菜單。
每人餐價3280元+10%A，並有餐酒搭，3杯1280+10%元/人、5杯1980+10%元/人，也有無酒精飲料搭配，以及水資120元/人。記者實際操作預訂，發現就連首日10月27日皆還有空位，對於名廚江振盛的料理有興趣的粉絲們，記得別錯過。提醒，預約完後需付每人1500元的訂金，才算正式完成預約。
另外，今年甫奪下《香港澳門米其林指南2023》三星殊榮的「Ta Vie旅」主廚佐藤秀明應寒居酒店邀請，將於11月3日至11月5日，共有5場，在BeGood精心獻上7道式頂級饗宴，每套1萬800元+10%，含7杯佐搭酒款或是6杯的茶款。
這也是佐藤秀明主廚今年升上三星後的首度訪台客座之旅，賓客將有機會一嚐「炙燒藍龍蝦、法國藍腳菇、日本峨螺、牛蒡」、「北海道毛蟹、甜玉米、肯瓊醬」、「自製手工麵、青海苔醬、馬糞海膽」、「日本和牛、朴葉、有馬山椒」等主廚拿手招牌料理，體驗如同香港本店般的原汁原味「Ta Vie旅饗宴」。