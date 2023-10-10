「搖滾樂團」溫室雜草香港開唱！主唱曝與團員打架打輸
來自台中的搖滾樂團溫室雜草，他們於今年7月發行全新專輯《Intro_鞋》，緊接著10月3日、4日一連兩日首度前進香港開唱，千張門票更很快的完售。提到第一次到香港舉辦專場的心情，他們表示：「除了興奮期待沒有其他的形容詞了，終於可以帶來完整演出，讓大家久等了。」他們也分享專輯錄製過程，竟然經歷吵架、打架，主唱阿J忍不住感慨：「還好打輸了。」
記者吳雨婕／綜合報導
一連兩天的香港演唱會最終圓滿落幕，提到最喜歡香港的部分，溫室雜草異口同聲說：「一定是所有來看我們表演的香港樂迷！他們真的超熱情，本來想用音樂感動他們，沒想反而是我們被感動到了。看到很多剛下班趕來的觀眾尤其感謝。」
不僅如此，趁著空檔他們也沒有忘記探索香港美食，包括西多士、燒臘、煲仔飯，都是團裡認證的美味，此外香港街頭風情更令他們念念不忘，讓他們想起復古港片的場景。主唱阿J更分享第一次參觀海洋公園時，曾在園區白板寫上「溫室雜草」四個字，如今能到香港讓他覺得有美夢成真之感，更開玩笑說是冥冥之中自有注定。
當聊到7月發行的新專輯，主唱阿J笑說：「2022年就開始在錄製這張專輯了，當時跟貝斯手正約先吵了一架、再打了一架，因為我輸了，所以這張專輯是正約負責監督大家要表達的態度，成品我很喜歡，還好那時我打輸了；也謝謝鼓手小康，他一直是技術最好的，一直在看我們耍猴戲，辛苦他了。」