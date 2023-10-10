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哈馬斯衝突增溫！傳處理態度消極　永信旅行團撤離以色列行程曝

▲以巴衝突戰事進入第三天，以色列朝加薩走廊徹夜發動多波空襲造成重大打擊，以軍稱奪回該地區掌控權。圖為巴勒斯坦人從加薩地區建築物廢墟中移出一具屍體。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突戰事進入第三天，以色列朝加薩走廊徹夜發動多波空襲造成重大打擊，以軍稱奪回該地區掌控權。圖為巴勒斯坦人從加薩地區建築物廢墟中移出一具屍體。（圖／美聯社／達志影像）

記者林志怡／台北報導

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）日前自加薩地區向以色列發動火箭攻擊，發射約100枚火箭，後以色列宣布進入戰爭狀態，緊張情緒也引發仍滯留在以色列的旅遊團不安，傳出有旅客指控，永信旅行社基於成本考量、在協助旅客撤離以色列方面相當消極，旅行社稍早發布新聞稿嚴正澄清，下午則接受媒體聯訪、還原溝通過程。

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永信旅行社董事長黃士元也於今日午後接受媒體聯訪強調，客人安全是第一要務，旅行社不計成本、也要確保團員人身安全，「人命關天，我承擔不起，我們同仁也承擔不起啊」、「旅客越早回來，我們責任越輕，（旅行社）不會刻意不讓他們回台，對我們沒有好處啊！」

此外，黃士元也還原以、巴衝突爆發後的相關溝通過程：

📍10月7日
旅行團結束當天在以色列死海行程，原安排於伯利恆飯店下榻，但當地晚間10點傳出哈瑪斯（Hamas）轟炸以色列，因此改為在耶路撒冷飯店過夜。

台灣公司指示領隊，希望領隊在隔（8）日一早與團員協商，決定採取繼續行程、還是提前返台。

黃士元指出，原訂行程的班機為，10月10日搭乘國泰航空航班，自以色列首都特拉維夫起飛、前往杜拜，再從杜拜轉機前往香港，後從香港返回台北。

📍10月8日
領隊與團員在早上討論完畢，團員希望繼續行程、並依照原定計劃，在10月10日搭乘國泰航班、離開以色列，並在11日抵台，當天旅行團也進行正常行程。

國泰航空於同日傍晚通知旅行社，相關航班取消。黃士元表示，旅行社當場傻眼，也聯繫其他航空公司，得知從特拉維夫起飛的行單都已經客滿。

此外，黃士元表示，當時評估阿曼離以色列很近，但邊關狀況時開時關，與當地旅遊局、業者討論後，認為暫時停留在耶路撒冷聖域是最安全的，且即使旅客前往以色列-阿曼邊關，也不見得能出境，出境前往阿曼後，也不知道何去何從，因此決定暫留於耶路撒冷。

黃士元表示，8日一開始，團員沒有很強烈的離開意願，直到國泰航空取消航班後，團員間開始出現強烈的離開意願，旅行社也尊重，想提早回來，也可以協助，依照觀光局與法規規範的，如果團員想提早脫離團隊，可以簽署切結書，脫離團隊自行離開，旅行社也可以幫忙訂航班。

📍10月9日
團員持續停留在耶路撒冷，當地也有許多外國旅行團停留，且當天也進行橄欖山行程，旅行社則安排團員從以色列首都特拉維夫搭乘班機、前往杜拜，再從杜拜經香港轉機回台北，但也在同日告知團員，因為耶路撒冷不時有空襲警報，希望尊重客人選擇。

📍10月10日
當地時間早上8點鐘，旅行團從特拉維夫飯店出發，預計2小時到2.5個小時，抵達到以色列邊關通關，辦理落地簽證，約1小時後到今晚下榻飯店，預計安排在阿曼機場附近飯店，以利明後天行程安排。

此外，黃士元說，國泰航空在稍早提供旅行社確認航班，特拉維夫飛杜拜、杜拜飛香港，團體先移到阿曼，請阿聯酋、國泰航空協助，取得阿曼飛杜拜的機會，10月11日下午1點鐘飛到杜拜，晚上10點45分班機、12日上午抵達香港，在轉回台灣。

針對旅客現況，永信約旦以色列團邱姓領隊表示，目前團員狀態都很好、平常心，知道可以離開以色列，心情輕鬆一點，因為北邊比較沒衝突，相信過邊界後，團員心情會更好，17名團員都會搭機回台灣，沒有人留在以色列、或從以色列搭機回台灣。

黃士元則補充，目前據了解，已經有旅客自行訂了飛機，2位從阿聯酋搭今天晚上10點的返台、5位要搭卡達或其他航空，但比旅行社安排的航班抵台時間更晚一些，還是希望旅客可以用到旅行社準備的機位，且都不用額外付費，但旅客如何決定，都是個人自由。

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