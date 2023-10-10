NAGOMI也要先付訂金了！含兒童每人500元 全台這5家吃到飽都預繳
許多吃到飽餐廳皆是一位難求，為了避免黃牛，這些業者使出預訂座位後須先支付訂金，像是饗賓集團下的饗A Joy、饗饗、旭集等，後有漢來美食旗下的島語，現在欣葉集團的NAGOMI，也正式宣布，將採預收訂金制度。
記者葉盛耀/綜合報導
欣葉集團旗下的日式料理自助餐廳「NAGOMI 和食饗宴」，今日正式對外公布，為維護喜愛NAGOMI貴賓的權益，自2023年11月1日起預訂2023年12月之後的座位，將採預付訂金制，每位預收訂金500元，包含佔位兒童。而除了NAGOMI 和食饗宴，全台這些吃到飽餐廳，也都採需預付訂金制度：
📍島語自助餐廳
升級版漢來海港之稱的「島語自助餐廳」已於10月7日開始營業，據悉，第1周3500個座位早被搶訂一空，同時也引起黃牛覬覦，因此餐廳宣布10月14日起預約要支付500元訂金。訂位日為8天後（含第8天），訂金需於7天內支付完成，訂位日為1至7天內（含第7天），訂金需於訂位日2天(48小時)內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。民眾若想取消訂位，需於用餐日48小時前取消，訂金會全數退還。
📍饗饗、旭集、饗A Joy
饗賓餐旅旗下3大吃到飽品牌也採預付訂金制，饗饗、旭集每人預收訂金500元、饗則每人用餐預收定金1000元，於訂位時10分內刷卡預付完才算完成訂位。至於現場/電話訂位透過分店現場或電話預約後，系統將自動發送訂金預付簡訊通知，可採線上刷卡或匯款。