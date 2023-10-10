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汪小菲、大S經紀人吵起來了！男方示愛被誤解氣炸：3天內給我道歉

▲汪小菲（左）要求前妻大S（徐熙媛）的經紀人廖瑋琪道歉。（圖／汪小菲微博、大S臉書）
▲汪小菲（左）要求前妻大S（徐熙媛）的經紀人廖瑋琪道歉。（圖／汪小菲微博、大S臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

汪小菲9日爆出還愛著前妻大S（徐熙媛），甚至曾私下求復婚遭拒，大S經紀人提出4點聲明，希望汪小菲別一邊詆毀熙媛一邊示愛，「利用公眾媒體以『愛』之名捏造不實，企圖干擾法庭審理」。今（10）日汪小菲透過律師發聲，要求大S經紀人廖瑋琪3日內公開道歉，否則將委任律師向檢察署提出妨害名譽告訴，以維護合法權益。

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▲汪小菲強調是關心大S健康狀況，不是戀愛腦。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲強調自己是關心大S健康狀況，不是戀愛腦。（圖／翻攝自微博）
汪小菲和中國網紅關立新連線直播，坦言忘不掉大S，提出可能復婚的4個論點，包含「具俊曄不在台北住，他跑了」、「大S身體不好需要照顧」、「家人喜歡跟汪小菲在一起」、「不管怎麼樣，她是我前妻，不會放下她」。但這些都是汪小菲一廂情願的說法，從未問過大S，堅信大S是女明星，需要有個人愛她，自己也仍愛著大S。

大S經紀人以4點回覆《NOWnews今日新聞》，第一，汪小菲先生自離婚後數次私下向大S求復婚，均被明確拒絕；第二，大S與歐巴婚姻關係和睦幸福，歐巴的畫展10月中即將於台北國際藝術博覽會展出；第三，雖然雙方離婚了，S媽為了家人權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台，為汪爸盡點地主之宜，無須過度解讀。最後，大S維權的信念很堅定，也相信司法可以還給自己公道，「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名捏造不實，企圖干擾法庭審理」。

事過一日，汪小菲也透過律師隔空喊話大S的經紀人，要求對方3天內公開道歉，否則將檢附相關證據，委任律師向檢察署提出妨害名譽之告訴，以維護合法權益。《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人廖瑋琪，截稿前未得到回應。

汪小菲完整聲明如下：

茲就廖瑋琪女士於10月9日發表聲明指控本所當事人汪小菲先生「一邊詆毀大S又一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」云云，特代本所當事人汪小菲先生聲明如下：

一、本件係受本所當事人汪小菲先生委任意旨辦理：

二、據當事人到所委稱：

1.雙方離婚後，本人仍持續聘請司機與保母照顧家人與徐熙媛女士，特別是徐熙媛女士身體狀況仍須旁人協助，長期付出至今，有相關證據禁得起考驗。

2.本人均配合法庭要求進行相關程序，多次回到台北陪伴與照顧孩子及配合法庭要求參與相關庭期，從無干擾法庭審理之行為。

3.徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，亟需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義。廖瑋琪女士竟指控本人一邊詆毀大S又一邊示愛，嚴重偏離事實，影響本人聲譽甚鉅。

4.廖瑋琪女士身為徐熙媛女士之長期合作夥伴，對於上開情況應相當清楚，竟對本人作出不實指控。特此委任律師聲明上開事項，並請廖瑋琪女士於三日內就上開不實聲明公開道歉，否則本人將檢附相關證據，委任律師向檢察署提出妨害名譽之告訴，以維護合法權益。

三、特此，代本所當事人汪小菲先生聲明如上。

群策法律事務所

許英傑律師

2023年10月10日

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