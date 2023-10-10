汪小菲、大S經紀人吵起來了！男方示愛被誤解氣炸：3天內給我道歉

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大S經紀人以4點回覆《NOWnews今日新聞》，第一，汪小菲先生自離婚後數次私下向大S求復婚，均被明確拒絕；第二，大S與歐巴婚姻關係和睦幸福，歐巴的畫展10月中即將於台北國際藝術博覽會展出；第三，雖然雙方離婚了，S媽為了家人權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台，為汪爸盡點地主之宜，無須過度解讀。最後，大S維權的信念很堅定，也相信司法可以還給自己公道，「請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名捏造不實，企圖干擾法庭審理」。
事過一日，汪小菲也透過律師隔空喊話大S的經紀人，要求對方3天內公開道歉，否則將檢附相關證據，委任律師向檢察署提出妨害名譽之告訴，以維護合法權益。《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人廖瑋琪，截稿前未得到回應。
汪小菲完整聲明如下：
茲就廖瑋琪女士於10月9日發表聲明指控本所當事人汪小菲先生「一邊詆毀大S又一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」云云，特代本所當事人汪小菲先生聲明如下：
一、本件係受本所當事人汪小菲先生委任意旨辦理：
二、據當事人到所委稱：
1.雙方離婚後，本人仍持續聘請司機與保母照顧家人與徐熙媛女士，特別是徐熙媛女士身體狀況仍須旁人協助，長期付出至今，有相關證據禁得起考驗。
2.本人均配合法庭要求進行相關程序，多次回到台北陪伴與照顧孩子及配合法庭要求參與相關庭期，從無干擾法庭審理之行為。
3.徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，亟需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義。廖瑋琪女士竟指控本人一邊詆毀大S又一邊示愛，嚴重偏離事實，影響本人聲譽甚鉅。
4.廖瑋琪女士身為徐熙媛女士之長期合作夥伴，對於上開情況應相當清楚，竟對本人作出不實指控。特此委任律師聲明上開事項，並請廖瑋琪女士於三日內就上開不實聲明公開道歉，否則本人將檢附相關證據，委任律師向檢察署提出妨害名譽之告訴，以維護合法權益。
三、特此，代本所當事人汪小菲先生聲明如上。
群策法律事務所
許英傑律師
2023年10月10日