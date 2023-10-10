教保員管教幼兒新制！教育部：4歲以上每次罰站「不超過10分鐘」
教育部日前公布「教保服務人員輔導與管教幼兒注意事項」，當4歲以上幼兒犯錯，可給予面壁思過或罰站等處置，但每次不得超過10分鐘，每日累計不得超過20分鐘，而若幼兒有拳打腳踢、砸東西等危險行為，以致有傷害自己或他人之虞時，教保服務人員得運用暫時性之肢體強制力，協助幼兒停止該危險行為。
記者林莞茜／綜合報導
為協助教保人員落實相關法令規定，教育部頒布最新教保服務人員輔導與管教幼兒注意事項，提出教保人員輔導與管教幼兒，應先了解幼兒行為原因，並針對原因選擇處理問題的適當方法，優先採取輔導及正向管教措施，並視情況調整，在幼兒所表現的良好行為與逐漸減少的不當行為，應適當給予鼓勵。
教育部也表示，若幼兒有拳打腳踢、砸東西、攀爬到危險的地方、情緒過激大聲哭鬧尖叫等行為，以致有傷害自己或他人之虞時，教保人員可以運用暫時性的肢體強制力，像是環抱、緊抱、帶離團體等，協助幼兒停止該危險行為，或制止、排除或預防幼兒危害行為的必要緊急處置措施，此皆非屬違法行為。
至於管教措施，教育部提到，以約定或規制方式，適當限制幼兒參與部分活動，像是多次破壞教室內教具、玩具，在約定時間內，幼兒得暫時不能參與教具、玩具操作；若請4歲以上幼兒站立，進行思考反省或調整情緒，則規定每次不得超過10分鐘，每日累計不得超過20分鐘。