哈馬斯屠殺前受父母保護！以色列雙胞胎「躲密室12小時」奇蹟生還
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在7日朝以色列南部發起突襲，不僅綁架大量以色列士兵、平民，殺害人數甚至超過千人；一對居住當地的年輕夫婦在發現武裝份子試圖闖入家門時，選擇在喪命前把一對雙胞胎藏進密室，而就在12個小時後以色列士兵到此處才發現，10個月大的嬰兒竟奇蹟似生還，消息傳出後也在戰火交鋒之際帶來一絲暖意。
國際中心楊智傑／綜合報導
哈馬斯武裝份子在突襲以色列南部城市期間，破壞當地設施外也針對平民進行攻擊，就連千人小鎮也遭血洗。居住在以色列南部卡法阿札（Kfar Aza）的30歲夫婦伊泰（Itai Berdichevsky）和哈達爾（Hadar Berdichevsky）在發現哈馬斯闖入當地洗劫、破壞屋舍、殺害民眾後，選擇在死亡之前將只有10個月大的一對雙胞胎嬰兒，藏在自己家裡的密室之中。
儘管伊泰和哈達爾為了雙胞胎與闖入的哈瑪斯份子搏鬥，但兩人最終仍不幸遭槍殺，只剩下被踢破的前門與一無所知的兩名嬰兒。根據《每日郵報》報導，令人意想不到的是，受到父母犧牲保護的兩個雙胞胎就這樣躲在密室中超過12個小時，直到有以色列士兵到此處才被發現。
以色列駐哥倫比亞大使達根（Gali Dagan）將這對為孩子喪命的年輕夫婦稱為「英雄」，並強調「他們竭盡全力拯救了孩子」。
以色列軍方在戰事進入第二天起開始反攻，並對加薩地區進行大規模空襲。以色列軍方表示，截至10日為止在境內發現約1500具哈馬斯武裝分子屍體，而以色列則有900 名士兵和平民喪生。