Booking.com訂房網欠款千萬以上！日飯店集體提告 業者聲明曝光
全球知名訂房網站「Booking.com」月初爆發積欠帳款事件，有多個國家的旅宿業者抱怨被拖欠代收的旅客住宿款項。現日本也爆出多家旅宿業者被Booking.com拖欠住宿費，金額最高達1500萬日圓（約323萬元台幣）。因此日本旅宿業主近期將在東京地方法院對Booking.com荷蘭總公司及日本分公司提出集體訴訟，請求賠償。而Booking.com日本分公司緊急發出聲明稿，表示最近的付款延遲，主是因為系統更新、支付平台轉移造成，並提到大部分的付款都已恢復正常。
記者葉盛耀/綜合報導
根據日本TBS電視台及朝日電視台報導，超過10家的旅宿業者表示，從今年7月至本月以來，Booking.com一直未將旅客透過Booking.com訂房且已付款後的費用，遲遲未給付至他們，金額從300萬日圓至1000萬日圓不等，最高達1500萬日圓。甚至有業者表示，Booking.com拖欠款項已經影響到他們的經營，甚至發不出員工薪水。
遭拖欠住宿費用的業者從東京都到西日本都有，原告團委任律師之一的加藤博太郎表示，就他所知，如此巨額的欠款規模是首次發生，並表示盡快提出集體訴訟、解決爭議，是比較好的做法。
Booking.com日本分公司則在昨(10)晚發出聲明稿，內容表示，最近的付款延遲，主是因為系統更新，包含支付平台的搬移而造成，因此深表歉意。並表示，現在大部分付款已恢復正常，僅有部分旅宿業者受到影響導致付款延遲。並聲明，目前正積極處理當中，如果仍有業者尚未收到款項，可和網站的對應窗口直接聯繫，若是有需要緊急協助的業者，則可以透過指定的email聯繫。
事實上，英媒日前也報導，訂房網站Booking.com的2023年第二季度獲利大增51％，但卻連續幾個月未支付款項，讓全球許多酒店業界及和其他合作夥伴損失數千美元，包含泰國、印尼，以及歐洲等地。當時Booking.com也表示是因為持續的技術問題，支付出現錯誤而造成。