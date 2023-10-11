王品9月營收17.5億元「創同期新高」 5品牌誕生8家千萬大店
王品集團公布9月自結合併營收為新台幣17.5億元，年增9.86%，改寫9月同期歷史新高。Q3合併營收達58億元，季增8.2%，刷新單季營收新高紀錄。2023年1至9月累計合併營收167.5億元，年增26.27%。
記者許若茵／台北報導
王品集團表示，台灣事業群營收達13.6億元，年增16.54%，創9月同期新高。受惠中秋節連假旺季，集團旗下三大燒肉品牌業績亮眼，「Oh my!原燒」中秋連假來客數較平日成長4倍之多，「肉次方」4家分店延續好表現，全數突破千萬營收，「最肉」中秋來客數也增長2倍。年輕族群喜愛的「和牛涮」高雄夢時代店、「初瓦」台中台灣大道店連續突破千萬業績，加上「青花驕」、「夏慕尼」來客熱絡，5個品牌共誕生8家千萬大店，而9月一連開出「初瓦」、「和牛涮」、「Oh my!原燒」、「就饗鐵板燒」等6家新店，集團全台門店達到328家，挹注台灣事業群新成長動能。大陸事業群營收較上月略減至3.9億元。
展望Q4，王品預估，10月有4天國慶連假旺季可期，新門店也蓄勢待發，集團於苗栗頭份尚順商場、台中文心五權西路口等地一口氣入駐多家品牌，再度聯合打造「王品一條街」，以多元選擇就近搶攻熱門商圈消費者。