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涉浮報助理酬金、加班費46萬元　高虹安手抱紙箱現身北院

▲新竹市長高虹安11日為浮報助理酬金、加班費案，手抱一盒紙箱進入北院開庭（圖／記者葉政勳攝，2023.10.11）
▲新竹市長高虹安11日為浮報助理酬金、加班費案，手抱一盒紙箱進入北院開庭（圖／記者葉政勳攝，2023.10.11）

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安被控涉浮報國會助理酬金、加班費，共計46萬30元，日前遭北檢依涉犯貪汙、使公務員登載不實罪嫌起訴。台北地院今（11）日下午傳喚高虹安出庭，高虹安下午同樣搭計程車抵達法院，手抱一盒紙箱走進法院，面對記者提問以及法院外抗議的民眾，她沒有多做回應。這也是最近1個月來，高虹安為了不同的案件，第3次到北院出庭。

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法官已先分2批傳喚同案遭起訴的4名助理，首批前行政助理黃惠玟、前國會辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷出庭時，3人口徑一致全都認罪，其中，黃惠玟被控與高虹安「謀議」，她辯稱，她只是員工，沒有權定權，都由高虹安決定。

至於前公關主任「公衛文」王郁文，被法官排在第二輪，王郁文上週出庭時強調，她有工作也有加班，合法受領薪資及加班費，她有權決定要不要捐零用金，她捐出來的部分如何使用，她可以自行決定，高虹安無權決定，否認犯罪。

為了解高虹安本人的想法，法官訂11日傳喚高虹安出庭，高虹安偵查中委任的3名律師陳宗豪、陳建良、王世華將繼續替她辯護。

事實上，高虹安在台北地院目前共有3件正輪番審理，包含今天審理的助理費涉貪案，另有筆名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮自訴高虹安涉嫌誣告案，以及資策會自訴控告高虹安涉嫌違反著作權法案，3起訴訟都因去年高虹安代表民眾黨參選新竹市長而起。

其中，貪汙案對高虹安的政治生涯最具影響，依地制法規定，縣市首長若涉貪，一審有罪，即停職，由副縣市長代理。

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